Uzun yaşamanın sırrı nedir? Uzun ömürlü olacağınızın 5 işareti

Gerçek hayatta bazı insanların fiziksel durumu iyidir. Fiziksel durumu iyi olan ve uzun ömürlü olacak insanlar belirli özellikler sergilerler. Bu özellikler vücudun sağlıklı olduğunu yansıtabilir, dolayısıyla uzun ömürlülük özellikleri olarak kabul edilebilirler. Sağlığınızı ve uzun ömürlülüğünüzü korumak için iyi egzersiz, diyet ve uyku alışkanlıkları geliştirmelisiniz. Bu iyi alışkanlıklara bağlı kalmak doğal olarak ömrünüzü uzatacaktır.

Aşağıdaki fiziksel belirtilere sahip kişiler uzun ömürlü olmayı bekleyebilirler...

1. İyi iştah

Uzun ömürlülük özelliklerine sahip kişilerin genellikle iştahları iyidir ve iyi bir iştah, daha fazla besin alımını gerektirir. Arz ve talep dengeli olduğu sürece sağlık ve uzun ömür elde edilebilir. Bu nedenle genel olarak sağlıklı olup olmadığınızı iştahınızla değerlendirebilirsiniz.

İştahınızın kısa sürede önemli ölçüde azalması veya sürekli iştahınızın olmaması vücudunuzun zarar gördüğünün işaretidir. İştahınızın azalmaya devam etmesini ve genel sağlığınızı etkilemesini önlemek için vücudunuzu makul bir şekilde korumanız gerekir.

2. Pembe ten

Uzun ömürlülük özelliklerine sahip insanlar genellikle daha pembe bir ten rengine sahiptirler, çünkü iyi yüz rengi aynı zamanda iyi bir sağlığın işaretidir. Pek çok insan vücuduna bakım yapmıyor. Sık sık geç saatlere kadar ayakta kalmak, yeterince egzersiz yapmamak gibi kötü alışkanlıklar cilt tonunun bozulmasına, hatta ciddi vakalarda cildin sararmasına ve soluklaşmasına neden olabilir.

Yüzün ten rengi tüm yıl boyunca pembe kalıyorsa bu, vücudun sağlıklı olduğu anlamına gelir çünkü böyle bir kişinin kan dolaşımının iyi olduğuna işaret eder. Kan temini yeterli olduğundan vücut organlarının iyi durumda kalması sağlanabilir.

3. Ellerinizi ve ayaklarınızı ısıtın

Soğuk sonbahar ve kış aylarında sıcak el ve ayaklara sahip olmak, yeterli kan akışının olduğunu ve insanların uzun ömürlü olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir.

Uzun ömürlülük özelliğine sahip insanların vücutları sağlıklı bir durumda kalır. Sıcak eller ve ayaklar aynı zamanda sağlığın da bir göstergesidir. Eller ve ayaklar tüm yıl boyunca sıcaksa vücut nispeten sağlıklıdır. Pek çok insan zayıftır ve böbrekleri düzgün çalışmaz, dolayısıyla elleri ve ayakları üşürler.

Soğuk sonbahar ve kış aylarında el ve ayakların sıcak olması vücudun her yerine yeterli kan ve besin sağlar. Bu tür insanlar genellikle daha uzun yaşarlar.

4. Düzenli bağırsak hareketleri

Uzun ömürlülük özelliğine sahip kişilerin bağırsak hareketleri günlük ve düzenlidir, yani nispeten daha sağlıklı olurlar ve bu kişiler daha uzun yaşarlar. Düzenli bağırsak hareketleri iyi gastrointestinal fonksiyonun göstergesi olabilir. Gastrointestinal fonksiyon tipik olarak korunduğunda, besinlerin emilimi ve dışkı atılımı engellenmeyecektir.

Gastrointestinal fonksiyon azaldığında, birçok insan sık sık ishal veya kabızlığa yatkın hale gelir; bu da zamanla bağırsak sağlığını etkileyebilir ve uzun bir yaşam sürmelerini zorlaştırabilir. Günlük bağırsak hareket düzeni, dışkının durumu ve rengi normalse vücut nispeten sağlıklıdır.

5. Hızlı uykuya dalmak

Uzun ömürlülük özelliklerine sahip kişilerin uyku kalitesi nispeten daha iyidir. Geceleri çabuk uykuya dalmak aynı zamanda vücudun sağlıklı olduğunun da göstergesidir. Birçok insan fiziksel yaralanma sonrasında endokrin bozukluklarından muzdariptir ve otonomik sinirleri de etkilenir. Geceleri uykusuzluğa eğilimlidirler ve hatta sık sık uykuya dalmakta zorluk çekebilirler.

Uyku kaliteniz yüksekse ve çabuk uykuya dalıyorsanız sağlıklısınız ve uzun bir yaşam sürmeye yatkınsınız demektir.