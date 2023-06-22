Vişnenin faydaları nelerdir? İşte sağlığa 6 faydası

Yazın en sevilen ve dondurularak 4 mevsim tüketilen vişnenin birçok faydası var. İşte vitamin deposu vişnenin sağlığa 7 yararı.

İŞTE VİŞNENİN 7 SAĞLIK FAYDASI

1. Vitaminlerle dolu

Kirazın tüm çeşitleri oldukça besleyicidir. Lif, vitamin ve minerallerle doludur. Bir fincan (154 gram) tatlı, çiğ, çekirdekleri çıkarılmış vişne şunları içerir:

Kalori: 97

Protein: 2 gram

Karbonhidrat: 25 gram

Elyaf: 3 gram

C vitamini: %18

Günlük Değer

Potasyum: Günlük değerin %10'u

Bakır: Günlük değerin %5'i

Manganez: Günlük değerin %5'i

Bu besinler, özellikle lif, C vitamini ve potasyum, sağlığa birçok yönden fayda sağlar. C vitamini, bağışıklık sisteminizi ve cilt sağlığınızı korumak için gereklidir; potasyum ise kas kasılması, sinir fonksiyonu, kan basıncının düzenlenmesi ve diğer birçok kritik vücut süreci için gereklidir.

2. Antioksidanlar ve antiinflamatuar bileşikler açısından zengin

Miktarı ve türü çeşide göre değişebilse de, tüm vişne antioksidanlar ve antienflamatuar bileşiklerle doludur. Bu yüksek antioksidan içeriği, birden fazla kronik hastalık ve erken yaşlanma ile bağlantılı bir durum olan oksidatif stresle mücadeleye yardımcı olabilir. Aslında, bir inceleme, vişne yemenin 16 çalışmanın 11'inde iltihabı ve 10 çalışmanın 8'inde oksidatif stres belirteçlerini etkili bir şekilde azalttığını buldu.

Vişneler özellikle hücresel hasarla savaşmaya, iltihaplanmayı azaltmaya ve genel sağlığı geliştirmeye yardımcı olan büyük bir bitki kimyasalları grubu olan polifenoller bakımından yüksektir. Aslında, polifenol açısından zengin besinler kalp hastalığı, diyabet, zihinsel gerileme ve bazı kanserler gibi birçok kronik duruma karşı koruma sağlayabilir.

Bu çekirdekli meyveler ayrıca, her ikisi de anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olan beta-karoten ve C vitamini gibi karotenoid pigmentler içerir.

3. Egzersizden ağrılarını hafifletir

Araştırmalar, vişnedeki anti-enflamatuar ve antioksidan bileşiklerin egzersize bağlı kas ağrısını, hasarı ve iltihaplanmayı hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Vişne suyu ve konsantresinin kas iyileşmesini hızlandırdığı, egzersize bağlı kas ağrısını azalttığı ve bisikletçiler ve maraton koşucuları gibi seçkin sporcularda güç kaybını önlediği bulunmuştur. Ek olarak, bazı kanıtlar vişne ürünlerinin egzersiz performansını artırabileceğini düşündürmektedir.

27 dayanıklılık koşucusu üzerinde yapılan bir araştırma, yarı maratondan önce 10 gün boyunca günde 480 mg toz vişne tüketenlerin, plasebo grubuna göre ortalama %13 daha hızlı yarış süreleri ve daha az kas ağrısı yaşadıklarını gösterdi.

4. Kalp sağlığına fayda sağlayabilir

Vişne gibi besleyici değeri yüksek meyveleri tüketmek kalbinizi korumanın lezzetli bir yoludur. Birçok çalışma, meyveler açısından zengin diyetlerin kalp hastalığı riskinde azalma ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Vişneler, potasyum ve polifenol antioksidanlar dahil olmak üzere kalp sağlığını desteklediği bilinen besinler ve bileşikler açısından zengin olduklarından özellikle faydalıdır.

Dahası, vişneler antosiyaninler, flavonoller ve kateşinler dahil olmak üzere güçlü polifenol antioksidanlar açısından zengindir ve bunlar hücresel hasara karşı koruyarak ve iltihaplanmayı azaltarak kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

5. Artrit ve gut semptomlarını iyileştirebilir

Güçlü anti-enflamatuar etkileri nedeniyle kirazlar, eklemlerinizde aşırı şişme, iltihaplanma ve ağrıya yol açabilen ürik asit birikiminin neden olduğu bir artrit türü olan artrit ve gut semptomlarını azaltabilir. Artı olarak, vücudunuzdaki ürik asit seviyelerini azaltabilirler, bu da onları gut hastaları için özellikle faydalı hale getirir.

6. Uyku kalitesini artırabilir

Kiraz yemek veya vişne suyu içmek uyku kalitenizi artırmanıza yardımcı olabilir. Bu uyku teşvik edici faydalar, meyvenin yüksek bitki bileşikleri konsantrasyonuna bağlanabilir. Ayrıca kiraz ve vişne, uyku-uyanıklık döngünüzü düzenlemeye yardımcı olan bir madde olan melatonin içerir.

20 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, 7 gün boyunca vişne suyu konsantresi içenlerin plaseboya kıyasla melatonin seviyelerinde, uyku süresinde ve uyku kalitesinde önemli artışlar yaşadığını gösterdi.