Vücudunuz için harika 5 bitki ve çiçek

Genler, egzersiz, diyet ve kişinin çevresi gibi belirli faktörler sağlığınıza fayda sağlayabilir. Ayrıca bazı bitkiler ve çiçekler yenilmese bile sağlığınıza faydalı olabilir.
Geleneksel Çin tıbbına göre bu 5 bitki ve çiçeğin insan vücuduna faydaları:
NANE
Pek çok bitki ve çiçekle mükemmel çaylar yapabilirsiniz. Bir bardağa birkaç taze nane yaprağı koyun ve tadına bakmak için sıcak su ve bal ekleyin. Günde 3 ila 5 bardak içebilirsiniz. Nane vücudu sakinleştirebilir ve kuru bir boğazı rahatlatabilir. Baş dönmesi hissediyorsanız, semptomları azaltmak için şakaklarınıza iki nane yaprağı iyi gelecektir.
REYHAN (Fesleğen)
Fesleğenin birçok sağlığa yararı vardır. 3-5 taze fesleğen yaprağını bir bardağa koyun, üzerine kaynar su dökün ve tadına bakmak için bal ekleyin. Sıcak bir günde tüketilirse mideyi sakinleştirmeye ve vücut ısısını düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca iştahınızı artırabilir, sindirime yardımcı olabilir ve soğuk algınlığını önleyebilir.
YASEMİN
Yaseminin tadı baharatlı, tatlı ve yumuşaktır. "Qi"yi ayarlamaya yardımcı olur, karaciğere yardımcı olur, stresi azaltır ve vücudu soğutur. Yaklaşık 50 gram pirinci kaynatın. Lezzet ve sağlık için yaklaşık 60 gram yasemin çiçeği ekleyin. Ayrıca çay içmek için kaynayan suya 5-10 yasemin çiçeği ekleyin. Çorba yapmak için yaklaşık 25 gram beyaz mantarı suda kaynatın ve yaklaşık 20 yasemin çiçeği ekleyin. Çorbanın hoş bir aroması ve yumuşak bir tadı olacaktır.