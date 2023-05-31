Vücudunuz için harika 5 bitki ve çiçek

Genler, egzersiz, diyet ve kişinin çevresi gibi belirli faktörler sağlığınıza fayda sağlayabilir. Ayrıca bazı bitkiler ve çiçekler yenilmese bile sağlığınıza faydalı olabilir.

Geleneksel Çin tıbbına göre bu 5 bitki ve çiçeğin insan vücuduna faydaları: