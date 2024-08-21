Vücudunuza zarar veren 10 kötü alışkanlık

Sağlık ve zindelik büyük bir trend ve her yaştan insan bunlarla ilgileniyor. Ancak yanlış sağlık kavramları ve kötü alışkanlıklar vücudunuza çok zararlı olabilir. Örneğin, gün içinde yapılan bu 10 alışkanlık farkında olmadan insanların fiziksel ve ruhsal sağlığına zarar veriyor.

VÜCUDUNUZA ZARAR VEREN 10 KÖTÜ ALIŞKANLIK

1. Bir fincan kahveyle uyanmak

Fizyoterapist Chris Boettcher'ın sosyal medyada paylaştığı sağlık tavsiyelerinde "Sabah erken saatlerde kahve içmeyin" tavsiyesinde bulunuyor. Uyandığınızda kahve içmek vücudu daha da susuz bırakabilir. Kafein, vücudun su kaybetmesine neden olan bir diüretiktir. Kahve içmeden önce yaklaşık dört bardak su içmenizi öneriyor.

2. Uyandığınızda cep telefonunuzu kullanmak

Uyandığınızda cep telefonunuzu kullanmak, vücutta kortizol salınımına yol açan bir stres tepkisini tetikleyebilir. Bu da gün içindeki ruh halinizi etkiler, diyor Boettcher. Ayrıca, çalışmalar cep telefonlarının insanların çevrelerine dair farkındalığını azaltabileceğini göstermiştir.

3. Ağızdan nefes almak

Bazı insanlar alışkanlık olarak burunlarından değil ağızlarından nefes alırlar. Ancak bu, ağız kuruluğuna ve ağızda artan bakterilere yol açabilir ve bu da diş çürümesine veya enfeksiyona yol açabilir.

4. Yatmadan önce cep telefonunuzu kapatın

Cep telefonlarından gelen mavi ışık uykuyu bozabilir ve beyni "aktif" modda tutabilir. Boettcher, tüm cihazları saat 17:00'den sonra kapatmayı ve Rahatsız Etmeyin modunu kullanmayı öneriyor.

5. Kahvaltıda çok rafine edilmiş tahıl yemek

Soğuk tahıl genellikle rafine karbonhidratlar ve şeker açısından zengindir ve bu da vücudunuzdaki kan şekerini hızla artırabilir. Boettcher, tahıllar yerine yumurta, yulaf ezmesi, meyveler ve kuruyemişler gibi protein ve yağ bazlı bir kahvaltı öneriyor.

6. Düşük protein alımı

Körü körüne diyet yapmak vücutta büyük miktarda protein kaybına yol açabilir. Boettcher, protein diyetinin özünün tokluk hissini uzatmak olduğunu ve bunun sağlığınıza çok fazla zarar vermeden kilo vermenin mükemmel bir yolu olduğunu öne sürüyor.

7. Uzun süre masada oturmak

Altı saatten fazla bir süre masada oturmak, kötü duruş, kilo alımı ve kronik hastalık dahil olmak üzere çeşitli komplikasyonların riskini artırır. Düzenli olarak kalkıp hareket edebiliyorsanız, sağlığınız üzerindeki zararlı etki riskini azaltabilirsiniz.

8. Meşrubat ve meyve suyu içmek

Bu içecekler tatlı ve lezzetlidir ancak lif içermez, doğrudan kan dolaşımına emilir ve kan şekerinin yükselmesine neden olur.

9. Akşam yemeğinde alkol içmek

Birçok kişi akşam yemeğinde bir kadeh şarap veya bira içmeyi sever ancak Boettcher bunun kilo alımına, kaygıya, kronik hastalık riskinin artmasına ve uyku bozukluğuna yol açabileceği konusunda uyarıyor. Boettcher, haftada birkaç kadeh şarap içmenin insanları öldürmeyeceğini ancak her gün içerseniz ölümcül olabileceğini söylüyor.

10. Yatmadan önce parlak bir ekrana bakmak

Yatakta ekran bakmanın bir diğer komplikasyonu da uykuyu bozabilmesidir. Ekranların yaydığı mavi ışık, insanların uykuya dalmasını sağlayan hormon olan beyindeki melatonin salınımını engeller. Boettcher, mavi ışık engelleyici kullanarak veya yatmadan bir saat önce ekranı kapatarak bundan kaçınmanızı öneriyor.