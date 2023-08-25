Yerken bir kez daha düşünmeniz gereken 4 balık türü!

Balık, içerdiği yüksek kaliteli protein ve omega-3 yağ asitlerinin yanı sıra kalsiyum, demir, selenyum, iyot ve A ve D vitaminleri açısından oldukça zengindir. Düzenli tüketildiği zaman insan vücuduna birçok faydası olan balığın bazı türleri için ise aynı şeyi söylemek mümkün değil. Gelin balığın sağlığa faydalarını tekrar gözden geçirelim ve kaçınmanız gereken türlere bakalım...

BALIK YEMENİN SAĞLIĞA BİRÇOK FAYDASI VAR

Vücudunuzu iyileştirir

Balıklar, periodontal hastalık ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi rahatsızlıklarını riskini azaltmaya yardımcı olan DHA gibi çeşitli omega-3 yağlarını içerir. Sports Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma, somon ve orkinos gibi yağlı balıklarda bulunan D vitamini ve omega-3 yağ asitlerinin egzersiz sonrası kas yenilenmesinde ve yorgunluğun iyileşmesinde büyük rol oynadığını gösteriyor.

Beyni besler

DHA yağ asidi hem bebeklik döneminde beyin gelişimi için çok önemlidir hem de yaşlandıkça sağlıklı bir beyne sahip olmanıza yardımcı olur. Deniz ürünleri tüketimi, aynı zamanda daha düşük Alzheimer hastalığı riskiyle bağlantılıdır ve bir çalışma, daha fazla deniz ürünü tüketenlerin beyin gri maddesinin daha fazla olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Kan lipitlerini azaltır

Morina, ringa balığı ve konserve ton balığı gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin balıkların iki porsiyonunu yemek, trigliseritleri azaltabilir ve felç ve kalp yetmezliği riskini azaltabilir. Bir çalışmaya göre, omega-3 yağ asitleri aynı zamanda kardiyovasküler olayların önlenmesiyle de ilişkilidir.

SAĞLIĞINIZA ZARARLI 4 ÇEŞİT BALIK

Besleyici balıkları seçmek sağlığınızı koruyabilirken, aşağıdaki dört çeşidi yemekten mümkün olduğunca kaçınmak sizin için daha iyi olabilir.

Saşimi

Bazı okyanus balıkları daha fazla bakteri ve mikrop içerir; bu da kolayca ishale, karın ağrısına ve hatta bakteriyel zehirlenmeye yol açabilir. Nispeten zayıf bir fiziğe sahip kişiler çiğ balık yemekten kaçınmalıdır. Sağlıklı yetişkinler de mümkün olduğunca az sashimi tüketmeliler – pişirmek her zaman daha iyi bir seçenektir.

Yılan balığı

Yılan balığını en sevdiğiniz suşi restoranın menüsünde mutlaka görmüşsünüzdür. Ya da belki de tadına bayılıyorsun. Yumuşak eti ve lezzetiyle kimileri tarafından çok sevilen yılan balıkları toprağı delmeyi severler ve bu yüzden sparganosis gibi bakterileri ve insan vücuduna zarar verebilecek diğer mikroorganizmaları taşımaları kolaydır.

Tuzlanmış balık

Salamura balıkların tuz içeriği yüksektir ve tüketilmesi önemli miktarda sodyum alımına yol açar. Sıklıkla tuzlu balık yemek böbreklerinizin üzerindeki yükü arttırabilir. Yüksek tansiyonu olan kişilerin ise özellikle dikkatli olması gerekir. Ayrıca salamura balıkların, bilinen bir kanserojen olan N-nitrozamin içeriğinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Tütsülenmiş balık

Tütsülenmiş balık genellikle marine edilmiş balık anlamına da gelir ve tuzlanmış balıktan farklıdır. Tütsülenmiş balıklar diğer baharatlarla birlikte tuzda marine edilir. Ancak konserve balıkların sık tüketimi de vücuda zararlıdır. Yüksek tansiyonu olan kişiler, bu tür kurutulmuş ya da tütsülenmiş balıkları çok sık yememelidir. Bu şekilde hazırlanmış balıklar, ayrıca düzenli olarak yenildiğinde kansere neden olabilecek nitritler de içerebilir.