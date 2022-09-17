Yerleşme kanaması ne zaman olur? Belirtileri neler? Kaç gün sürer? 8 soruda yerleşme kanaması

Halk arasında yerleşme kanaması yerine daha çok üstüne görme olarak adlandırılan olay kadının hamile kaldıktan sonra ara kanama yaşaması durumu. Normal adet zamanında yaşanmasına sıklıkla rastlanılmasından dolayı da kadının adet zannetmesi mümkün olur. Peki yerleşme kanaması ne zaman olur? Belirtileri neler? Kaç gün sürer? Yerleşme kanaması olunca ne yapmak gerekir? Yerleşme kanamasında düşük olur mu? Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Cihan Kaya yerleşme kanamasına dair merak edilenleri anlattı.

Yerleşme kanaması nedir?

Yerleşme kanaması; doğal adet döngüsünde beklenen kanamadan birkaç gün önce görülen, döllenmiş yumurta hücresinin rahim içerisine yerleşmesi nedeniyle gelişen hafif ve geçici kanama şeklidir. Embriyonun rahim içine tutunması (implantasyonu) nedeniyle implantasyon kanaması ya da halk arasında, gebe olunmasına rağmen önceki adet sonrası tekrar adet benzeri kanama görülmesi sonucu ‘üstüne adet görme’ olarak da adlandırılmaktadır.

Yerleşme kanaması neden olur?

Doğal fizyolojik süreçte, sperm hücreleri tüplerde yumurta ile birleşir ve fetüsün ilk hücre taslağı olan zigotu meydana getirir. Zigot hücresi hızlı bir şekilde çoğalmaya başlayarak rahim tüpünü takip eder ve rahim iç boşluğuna ulaşır. Zigotun bölünerek meydana getirdiği doku bütünlüğüne ise embriyo adı verilir. Birtakım hücresel değişimler sonucu rahme bağlanmaya hazır hale gelen embriyo, çeşitli mekanizmaların yardımıyla boşluklar açarak rahim dokusu içerisine yerleşir. İmplantasyon olarak da bilinen bu doğal süreç esnasında, az miktarda doku kalıntısı ve kan rahme dökülerek vajinal yolla vücuttan uzaklaştırılabilir. Yerleşme kanaması olarak adlandırılan durum bu fizyolojik sürecin sonucudur.

Yerleşme kanaması ne zaman, hangi aylarda olur?

Kadın yumurta hücresi adet döngüsünün 14. ila 16. gününde karın boşluğuna atılır. Tüpler yardımı ile yakalanan yumurta hücresi 18 ila 20. günlerde sperm hücresiyle birleşir. Ortalama 24-26. günlerde sperm ve yumurta birleşmesi ile oluşan embriyo rahim iç kısmına yerleşir. Bu zamana denk gelen dönemde yerleşme kanaması normal adetten bir kaç gün önce görülebilir. Özetle yerleşme kanaması döllenmeden 6 veya 10 gün sonra meydana gelir. Embriyo transferi yapılan kadınlarda ise yerleşme kanamasının transfer sonrası 5-6 gün içerisinde olması beklenir.

Yerleşme kanamasının belirtileri nelerdir? Yerleşme kanaması kaç gün sürer?

Yerleşme kanaması az miktarda görülen ve genellikle 24-48 saatten az sürede biten pembe renkli ya da kahverengi leke tarzında akıntı şeklinde görülür. Nadiren lekelenmeler uzun sürebilse de ortalama 5 ila 7 gün süren adet kanamasına göre daha kısa süren bir kanamadır. Yerleşme kanamasında görülen kanama miktarı oldukça azdır. Adet kanamasında ise özellikle ilk günlerde kanama çok miktarda ve süreklidir. Yerleşme kanamasında ağrılı kanama nadiren görülürken adet kanamasında kanama sancılı olabilir. Hastalarda lekelenmeye ek olarak erken gebelikte görülen; bulantı ve kusma, duygu durumda değişim, vücutta şişkinlik, halsizlik, yorgunluk, kabızlık kas ağrıları, memede büyüme ve hassasiyet gibi bulgular da eşlik edebilir.

Yerleşme kanaması herkeste olur mu?

Gebeliğin ilk işaretlerinden biri olabilecek olan yerleşme kanaması her kadında görülmeyebilir. Güncel bilgilere göre; hamile kadınların yaklaşık dörtte birinde yerleşme kanaması görülmektedir.

Yerleşme kanaması olunca ne yapmak gerekir? Yerleşme kanamasında düşük olur mu?

Yerleşme kanaması fizyolojik bir sürecin parçasıdır, herhangi bir sağlık problemini işaret etmez. Kendi kendini sınırlayıcı özelliktedir ve ek bir müdahaleye gerek yoktur. Ancak yerleşme kanamasının miktarında artma ile birlikte beklenenden uzun sürmesi, şiddetli karın ağrısı veya alt karın bölgesinde hassasiyet gibi şikayetlerin bulunması durumunda hekime başvurulması önerilir.

Yerleşme kanaması hangi ayda olunca endişelenilmeli?

Yerleşme kanaması embriyonun rahim içerisine tutunması sonrası olur ve birkaç gün içerisinde biter. Bunun dışında gebeliğin diğer aylarında lekelenme tarzında ya da açık kırmızı renkli kanama olması durumunda olası düşük riski ve plasenta kaynaklı sorunlar nedeni ile doktor kontrolü gerekmektedir.

Yerleşme kanamasından ne kadar süre sonra gebelik testi yaptırabilirim?

Her ne kadar yumurtlama sürelerindeki değişkenliğe bağlı olarak yerleşme kanaması süreleri değişse de yerleşme kanaması üzerinden yaklaşık 5 ile 6 gün geçtikten sonra yapılacak olan gebelik testinin pozitif olması beklenmektedir. Gebelik tanısının konulması evde uygulanabilen idrarda gebelik tetkikleri veya kanda bakılan beta-hCG hormon düzeyiyle mümkün olmaktadır. Sağlıklı bir gebeliğin kesin tanısı ultrason muayenesinde rahim içinde gebelik kesesi ile birlikte fetusun görülmesi ile mümkündür. Bu nedenle gebe adaylarının uzman bir hekim kontrolünde takiplerinin başlatılması önemlidir.