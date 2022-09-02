Yorgunluk sanıyordu: Köprücük kemiğindeki yumru gerçeği ortaya çıkarttı

Molly Hunt, üniversitenin 2. yılında; geçen ekim ayında alkol aldıktan sonra mide ağrıları yaşamaya başladı. Şubat ayında köprücük kemiğinde iki üzüm büyüklüğünde bir yumru gördü ve cildinde kaşıntılar başladı. Hunt'a Haziran ayında ikinci evre Hodgkin lenfoma teşhisi kondu. Boynunun sol tarafında kanser ve ayrıca memesinde 8 cm'lik bir kitle belirlendi. Hunt kemoterapi görüyor.

Hunt, ilk belirtilerin kendini bitkin hissetmesi olduğunu söylüyor, "Bazen, akşamdan kalma olduğumu düşünüyordum, bazen bunu üniversite yoğunluğuna bağlıyordum. Akşam 22.00'de bile yatsam bazen çok yorgun hissettiğim için 13.00'te uyanıyordum. Kendimi git gide daha az derse giderken buldum çünkü yorgun hissediyordum. Dışarı çıkıp içince karnımda diyaframın altında gerçekten çok kötü bir ağrı hissettim.

"Vücudum alkole tahammül edemiyor olmalı" diye düşündüm. Şubat ayında boynum biraz şişmişti. Köprücük kemiğimde bir yumru keşfettim. Kötü bir asit reflüsü geçirdiğimi düşündüm ama yumru boğazımı zorluyordu. Ayrıca kaşıntı hissediyordum"

KİMSE VÜCUDUNUZU SİZİN KADAR TANIMIYOR

Moly Hunt, "Kimse vücudunuzu sizin gibi tanımıyor ve bir sorun olduğunu biliyorsanız kontrol ettirin çünkü bu kesinlikle hayatınızı kurtarabilir. Ben bu yüzden erken yakaladım ve oldukça şanslıyım" diyor.

Molly şimdi Hodgkin lenfoma hakkında bilgilendirici TikTok videoları paylaşıyor.

HODGKİN LENFOMA BELİRTİLERİ NE?

Peki, Hodgkin Lenfoma belirtileri nelerdir? Türk Hemotoloji Derneği'nin internet sitesinde "Hodgkin lenfoma birçok semptoma neden olabilir" deniliyor ve bazı semptompları şöyle sıralanıyor: