Yüksek kolesterolün erken belirtileri

Yüksek kolesterolün belirli erken belirtileri, bunu zamanında tespit etmenize yardımcı olabilir. Bunu tespit etmenin en alakalı yollarından biri olan göğüs ağrısının yanı sıra, diğer semptomlar arasında şişliklerin oluşumu ve bitkinlik bulunur. Ayrıca, yüksek kolesterol seviyelerinin kalıtsal olabileceğini ve bu durumun aile geçmişinizde varsa, düzenli olarak test yaptırmanın önemli olduğunu unutmamak önemlidir. Erken test ve teşhis, seviyelerin yükselmesini ve kalp sağlığını olumsuz etkilemesini önlemenize yardımcı olabilir.

KOLESTEROL NEDİR?

Kolesterol, vücudunuzun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu mumsu, yağ benzeri bir maddedir. Lipoproteinler, kolesterolü kan yoluyla vücudunuzda dolaştıran lipitlerden (yağlar) ve proteinlerden oluşan küçük, yuvarlak parçacıklardır. Kardiyolog Dr. M Sudhakar Rao, lipoproteinlerin zararlı olan LDL (düşük yoğunluklu lipoproteinler) ve 'iyi kolesterol' olarak kabul edilen HDL'yi (yüksek yoğunluklu lipoprotein) içerdiğini açıklıyor.

Aşırı miktarda kolesterol, atardamarlarda plak birikintileri oluşturabilir ve kan akışını engelleyerek kardiyovasküler rahatsızlıklara yol açabilir. Beslenme uzmanı Suvarna Sawant, kolesterolün karaciğerde doğal olarak üretilmesine rağmen et, yumurta ve peynirde de bulunduğunu açıklıyor. Kolesterolü evde kontrol etmenin, kontrol altında olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilecek yolları var.

YÜKSEK KOLESTEROLÜN ERKEN BELİRTİLERİ

Duruma sessiz katil denir çünkü her zaman fark edilir semptomları yoktur. Ancak bazı fizyolojik değişiklikler kolesterolün erken belirtileri olarak hizmet edebilir.

1. Küçük sarımsı şişlikler

Bu şişlikler gözlerin veya eklemlerin çevresinde görünebilir. StatPearls'te yayınlanan bir araştırma makalesine göre, bu durum Xanthelasma palpebrarum olarak bilinir. Bu, kolesterol içeren yumuşak, yarı katı, sarı papüllerin veya plakların göründüğü iyi huylu bir durumdur. Bu birikintiler genellikle gözlerin iç tarafında, en sık üst ve alt göz kapaklarının köşelerinde görülür.

2. Olağandışı yorgunluk

Journal of Psychosomatic Research'te yayınlanan bir araştırmaya göre, birikme yorgunluğa yol açabilir. Yüksek kolesterol seviyeleri doğrudan yorgunluğa neden olmaz ancak vücutta neden oldukları komplikasyonlarla ilişkilidir. Kanı esnekleştiren atardamarlarda bulunan plak da yorgunluk hissine yol açabilir.

3. Hafif göğüs rahatsızlığı

Buna anjin denir ve fiziksel aktivite sırasında nefes darlığına yol açabilir. Bu, göz ardı edilmemesi gereken durumun erken belirtilerinden biridir. Bu, kanın verimli bir şekilde dolaşımını zorlaştırır. Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü, LDL seviyelerini kontrol etmenin anjin nedenini anlamak için en iyi yollardan biri olduğunu belirtmektedir.

Yüksek seviyelerde bir aile geçmişiniz de, erken kolesterol belirtileriniz olmasa bile, test yaptırmanız için bir gösterge olabilir. Bu kalıtsal durum, Ailesel hiperkolesterolemi olarak da bilinir.

KOLESTEROL NEDEN YÜKSELİR?

LDL seviyeleri birkaç nedenden dolayı yükselebilir. Beslenme önemli bir faktördür. Dr. Sawant, "Kızarmış yiyecekler, işlenmiş etler ve fırınlanmış ürünler gibi trans yağları tüketmek LDL'nizi yükseltir," diye açıklıyor. Obezite veya aşırı vücut ağırlığı LDL seviyeleri üzerinde benzer bir etkiye sahiptir ve vücudunuzun sağlıklı seviyeleri korumasını zorlaştırır. Dr. Rao, "Hareketsiz bir yaşam tarzı, işlenmiş ve doymamış yağların kullanımı, tip II diabetes mellitus ve hipotiroidizm gibi hastalıklar yüksek seviyelere neden olabilir," diyor.

KOLESTEROLÜN ERKEN DÖNEMDE YÜKSELMESİ NASIL ÖNLENİR?

Kolesterol seviyelerini kontrol etmenin birçok yolu vardır. Sağlıklı bir yaşam sürmek yüksek LDL'den kaçınmanın en iyi yoludur. İşte yapabilecekleriniz:

Aktif kalın: Tempolu yürüyüş, yüzme veya yoga gibi düzenli fiziksel aktivite HDL'yi artırmaya ve LDL'yi düşürmeye yardımcı olur. LDL yönetimi için yoga asanalarına göz atın. Dr. Rao, tempolu yürüyüş, koşu, yüzme veya bisiklete binme şeklinde haftada 150 dakikalık düzenli fiziksel aktivite yapmanızı söylüyor.

Sağlıklı bir kilo veya Vücut Kitle İndeksi koruyun, çünkü vücut ağırlığında küçük bir azalma bile bu seviyeleri olumlu etkileyebilir. Dr. Rao, BMI'yi 24 kg/m2'den düşük tutmak veya temel vücut ağırlığınızın %5-7'sini kaybetmek idealdir, diye açıklıyor.

Sigarayı bırakın: Sigara içiyorsanız, sigarayı bırakmak HDL seviyelerinizi ve genel kalp sağlığınızı iyileştirirken, alkol tüketimini sınırlamak trigliseritleri ve LDL'yi azaltmaya yardımcı olur, diye açıklıyor Sawant.

Stresi yönetmek de aynı derecede önemlidir çünkü aşırı yeme veya hareketsizlik gibi sağlıksız alışkanlıklara yol açabilir ve her ikisi de seviyeleri kötüleştirebilir.

Yüksek kolesterolün erken belirtileri: Ne zaman doktora gitmelisiniz?

Sürekli yorgunluk, göğüs rahatsızlığı veya ciltte yağ birikintileri gibi erken belirtiler fark ederseniz hemen doktora gidin. Ailenizde kalp hastalığı veya yüksek LDL öyküsü varsa da bir doktora danışmalısınız çünkü önleyici bakım büyük bir fark yaratabilir.

Kendinizi iyi hissetseniz bile, düzenli kolesterol taramaları önerilir; özellikle 40 yaşın üzerindeyseniz veya obezite, diyabet veya hipertansiyon gibi başka risk faktörleriniz varsa. Erken teşhis, kalp krizi veya felç gibi ciddi sorunlara yol açmadan önce tedavinin başlamasını sağlar.

Kolesterolün erken dönemde yükselmesini önleyen beslenme nedir?

Kalp sağlığına uygun bir diyet LDL seviyelerini kontrol altında tutabilir. LDL seviyelerini düşürmek için yulaf, fasulye, meyve ve sebze gibi çözünür lif açısından zengin yiyecekler dahil edilmelidir. Zeytinyağı, avokado ve kuruyemişlerde bulunanlar gibi sağlıklı yağlar da kolesterol profillerini iyileştirir. Kırmızı et ve tam yağlı süt ürünlerinden doymuş yağ alımınızı azaltmanız ve kızarmış veya işlenmiş yiyeceklerden trans yağlardan kaçınmanız çok önemlidir. Daha fazla bitki bazlı öğün eklemek de faydalı olabilir çünkü doğal olarak kolesterolleri düşüktür. Şekerli yiyecek ve içecekleri sınırlamak da aynı derecede önemlidir çünkü yüksek şeker alımı trigliseritleri yükseltebilir ve kalp sağlığınıza zarar verebilir.