Antrenmandan ofise koşacağınız 2025 spor ayakkabı modelleri
Spor ayakkabılar artık sadece spor salonunun değil, modern yaşamın her alanının vazgeçilmezi. 2025 trendleri, konforu maksimuma çıkarırken, estetik ve işlevsellik arasında kusursuz bir denge kuran modelleri ön plana çıkarıyor...
1 / 10
Hem rahatlığıyla ayağınızı dinlendirecek hem de şıklığıyla stilinizi zirveye taşıyacak, 2025’in öne çıkan çok amaçlı spor ayakkabı trendleri...
2 / 10
Adidas/ SL72
3 / 10
Nike/ Cortez
4 / 10
New Balance x Miu Miu/ 530 SL