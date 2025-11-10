10 Kasım

Antrenmandan ofise koşacağınız 2025 spor ayakkabı modelleri

Spor ayakkabılar artık sadece spor salonunun değil, modern yaşamın her alanının vazgeçilmezi. 2025 trendleri, konforu maksimuma çıkarırken, estetik ve işlevsellik arasında kusursuz bir denge kuran modelleri ön plana çıkarıyor...

Aybüke Sengir

Antrenmandan ofise koşacağınız 2025 spor ayakkabı modelleri - Resim : 1

Hem rahatlığıyla ayağınızı dinlendirecek hem de şıklığıyla stilinizi zirveye taşıyacak, 2025’in öne çıkan çok amaçlı spor ayakkabı trendleri...

Antrenmandan ofise koşacağınız 2025 spor ayakkabı modelleri - Resim : 2

Adidas/ SL72

Antrenmandan ofise koşacağınız 2025 spor ayakkabı modelleri - Resim : 3

 Nike/ Cortez

Antrenmandan ofise koşacağınız 2025 spor ayakkabı modelleri - Resim : 4

New Balance x Miu Miu/ 530 SL