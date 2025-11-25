Kış tatili için kombinler, kadın kar kıyafetleri
Kış tatili, artık sadece kayak yapmak veya snowboard'dan ibaret değil; aynı zamanda soğuk havada fonksiyonelliği ve lüks zarafeti birleştiren bir moda şöleni. Pistler ve Après-Ski partileri, sokak modasına yön veren en iddialı görünümlere sahne oluyor...
1 / 8
İşte dağlarda hem sıcak kalmanızı sağlayacak hem de stilden ödün vermeyecek kadın kar kıyafetleri rehberi...
2 / 8
OYSHO TAKIM
Minardi Piume Company SKI 10k kuş tüyü dolgulu desenli ceket
9.990,00 TL
Suya dayanıklı desenli yüksek bel elastik flare KAYAK pantolonu
5.590,00 TL
3 / 8
Goldbergh Hida Su Yeşili Kayak Montu
50.950 TL
Goldbergh Pippa Yeşil Kayak Pantolonu
37.450 TL
4 / 8
Vakkorama ELHO Neon Mor Kayak Tulumu
27.995 TL