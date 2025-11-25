Kış tatili için kombinler, kadın kar kıyafetleri

Kış tatili, artık sadece kayak yapmak veya snowboard'dan ibaret değil; aynı zamanda soğuk havada fonksiyonelliği ve lüks zarafeti birleştiren bir moda şöleni. Pistler ve Après-Ski partileri, sokak modasına yön veren en iddialı görünümlere sahne oluyor...

Aybüke Sengir

İşte dağlarda hem sıcak kalmanızı sağlayacak hem de stilden ödün vermeyecek kadın kar kıyafetleri rehberi...

OYSHO TAKIM

Minardi Piume Company SKI 10k kuş tüyü dolgulu desenli ceket
9.990,00 TL

Suya dayanıklı desenli yüksek bel elastik flare KAYAK pantolonu

5.590,00 TL

Goldbergh Hida Su Yeşili Kayak Montu

50.950 TL

Goldbergh Pippa Yeşil Kayak Pantolonu

37.450 TL

Vakkorama ELHO Neon Mor Kayak Tulumu

27.995 TL