Eşi, bebeklerine koyacakları adı ChatGPT'ye sorunca...

Independent'ın haberine göre Hong Kong'da bir anne adayı, yakında doğacak çocuklarına ad bulmak için ChatGPT'ye danışan eşini sosyal medyaya şikayet etti, ilginç yorumlar geldi...

Habere göre anne adayı, bölgenin en popüler forumlarından DiscussHK'de paylaştığı gönderide eşinin bebeğin ismi için yapay zeka destekli sohbeti botuna danıştığını söyledi ve "Baba o mu yoksa yapay zeka mı?" dedi.

Annenin paylaşımına göre baba adayı, ChatGPT'ye şu mesajı attı: "Yakında doğacak bebeğim için bir Çince ad bulmama yardım eder misin? O bir erkek. Umarım zeki, yakışıklı, uzun boylu ve şanslı olur"

Sohbet botu ise bu sorunun ardından Zhiyu (bilge evren) ve Meifen (güzel dağlar) gibi öneriler sıraladı.

Sonuçtan memnun olmayan baba, "Başka önerin var mı?" dedi. ChatGPT bu kez Mingli (anlamak) ve Yongyi (cesur ve kararlı) gibi daha geleneksel isimler önerdi.

Önerileri beğenen adam, eşine listeyi gösterdi. Ancak anne adayı bunların hiçbirini beğenmedi. Çocuğa isim vermenin önemli bir süreç olduğunu savunan kadın, şu ifadeleri kullandı: "Belli ki düşünemeyecek kadar tembel. Çocuğunun adını koymak umurunda bile değil"

Gönderiye yorum yapan bir kişi ise şöyle dedi: Aslında yapay zekaya sormak sözlüğe bakmaya benziyor. Sözlüğe bakmak eski bir yöntem, yapay zekaya sormaksa modern ve zekice. Yani neden onu azarlaman gerekiyordu ki? Çağa ayak uydurduğu için övmen gerekmez miydi?

Anne adayına destek veren bir kullanıcı ise aksi fikirde ve "Çocuğa isim vermek doğumdan sonraki ilk önemli şey. Nasıl bir ebeveyn bunu yapacak kadar tembel olabilir?" yorumu yaptı.