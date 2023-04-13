Gelecekte cep telefonları nasıl olacak?

Cep telefonunun mucidine göre, bir gün telefonlar, alıştığımız siyah dikdörtgen levhalar yerine derimize entegre cihazlar haline gelecek.

1973′te ilk telefonu icat etmekle tanınan Marty Cooper, Pazartesi günü Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde CNBC’ye verdiği demeçte, “Yeni nesil, telefonu kulak derisinin altına yerleştirecek” dedi. Cooper, “Vücudunuz mükemmel şarj cihazı olduğu için” bu tür cihazların şarj edilmesi gerekmeyecek. “Yemek yediğinizde vücudunuz enerji üretir, değil mi?” Cooper, akıllı telefonun bugün çok sayıda uygulama ve insan yüzünün kıvrımına uymayan bir ekranla çok karmaşık hale geldiğini söyledi.

“Ne zaman bir telefon görüşmesi yapsam ve kulaklığım yoksa, bu düz malzeme parçasını kıvrık başıma dayamak, kolumu garip bir pozisyonda tutmak zorunda kalıyorum” dedi. Akıllı telefon pazarı son birkaç yılda durgunlaştı ve sektörde üreticilerin yeni yenilikçi tasarımlar bulmakta zorlandıklarına dair bir his var.

Cooper, ”İnsanlığa sonsuz bir inancım var,” dedi. “Tarihe bakıyorum ve teknolojide sahip olduğumuz tüm ilerlemelere bakıyorum ve insanlar bir şekilde bunu anladı. İnsanlar şimdi daha iyi durumda. Ve daha uzun yaşıyorlar. Daha zenginler, daha önce hiç olmadıkları kadar sağlıklılar. İnişlerimiz ve çıkışlarımız var. Ama genel olarak, insanlık ilerliyor.”

Cooper’a göre artık dünyada insan sayısından daha fazla cep telefonu aboneliği varken, dünya nüfusunun üçte ikisinin kişisel cep telefonu var. “Telefon kişinin bir uzantısı haline geliyor” dedi.