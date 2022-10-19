HP, hibrit modelde çalışanların mutlu ve verimli şekilde işini sürdürebilmeleri için geliştirdiği ürün yelpazesini tanıttı. Toplantıda pandemiyle birlikte geçilen evden çalışma sisteminde bilgisayar, klavye, yazıcı gibi ürünlerin evden çalışanların konforunu artırmada nasıl önem taşıdığı konuşuldu.

HP’nin tanıttığı ürünler içerisinde kurumsal bilgisayarlar, toplantılar için kulaklıklar ve web camler ve başka aksesuarlara kadar pek çok ürün bulunuyor.

Her 10 çalışandan neredeyse 8’i hibrit çalışmayı tercih ediyor

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki çalışanlar, kazandıkları esneklik sayesinde hem kendilerine hem de kurumlarına verimlilik katmalarını sağlayan hibrit çalışmadan mutluluk duyuyor. HP’nin yaptığı “İşin Geleceği Araştırmasına" göre çalışanların yüzde 60'ı nerede ve ne zaman çalışacakları konusunda esneklik istediklerini söylüyor. Yüzde 77'si yani her 10 çalışandan neredeyse 8’i ise hibrit çalışma modelini tercih ediyor.[1] PwC tarafından açıklanan “İnsan Kaynakları Liderlerinin Gündemi” raporuna göre ise Türkiye’de İK yöneticilerinin yüzde 94’ü hibrit çalışma modelini, yüzde 76’sı uzaktan çalışma yöntemlerini, yüzde 71’i ise esnek çalışma saatleri ve programını destekliyor[2].

“Ürün, çözüm ve hizmetlerimizle hibrit çalışmayı destekliyoruz”

Basın toplantısında konuşan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, “Bir sonraki sismik değişimleri tahmin etmek imkansız olsa da esnekliğe sahip şirketler, gelecekte ortaya çıkabilecek zorluklarla mücadelede kendilerine daha fazla güven duyacaktır. HP olarak biz de teknoloji endüstrisinin iş dünyasında hibrit çalışma kültürüne geçişi kolaylaştırmada kritik bir rol oynadığına inanıyor; hibrit vizyonumuz doğrultusunda geliştirdiğimiz teknoloji, ürün ve hizmetlerimizle bu hibrit çalışma modelini destekliyor, gerek şirketlerin gerekse çalışanlarının mutlu bir şekilde işlerini yapmalarını mümkün kılıyoruz. Bu kapsamda insan merkezli ve çalışan deneyiminde esnekliğe odaklanma taahhüdümüzde kararlı adımlarla ilerliyoruz.” şeklinde konuştu.

Hibrit çalışma düzeninde çalışmayı kolaylaştırmak üzere tanıtılan ürünler şöyle:

HP Elite Dragonfly G3

HP Elite Dragonfly, zarif tasarımıyla dikkat çekiyor ve her yerden çalışma için optimize edilmiş özellikleriyle birlikte 1 kg altında ultra hafif olmasıyla beklentilerin ötesinde taşınabilirlik sağlıyor. Aynı zamanda okyanusa gitmesi muhtemel plastik gibi geri dönüştürülebilir materyallerin kullanıldığı şık tasarıma sahip bu cihaz, dünyanın en sürdürülebilir PC portföyünün de parçası.

HP Elite x360 1040 G9 ve HP EliteBook 1040 G9

Hibrit çalışmalarda sorunsuz geçişler için yeniden tasarlanan bu cihazlar, daha fazlasını göstermek ve kaydırmayı azaltmak için 16:10 ekran oranının yanı sıra ince ve hafif bir kasaya sahip. HP Presence ile güçlendirilen bilgisayarlar; 5MP kamera, 940nm IR kamera ve ses netliği için sürükleyici ses yazılımı ile en iyi şekilde görüntü ve ses verebiliyor.

HP EliteBook 800 G9 Serisi

Bilgisayarlar ultra ince kasa, yeni 16:10 oran ekranı ve daha büyük bir tıklama tuşu oranı ile yeniden tasarlandı. HP Presence ile kullanıcılar, isteğe bağlı otomatik izleme 5MP kamera, Audio by Bang & Olufsen ve isteğe bağlı 5G bağlantısı ile daha kişisel ve zengin bir çalışma deneyimi yaşıyor.

HP EliteDesk 800 G9 Mini

Hibrit çalışma dünyasında üretken kalmak için tasarlanan HP Elite Mini 800 masaüstü bilgisayarı, HP monitörün arkasına takılarak son derece yüksek performans ve güvenlik sunuyor.

HP EliteOne 870 G9 All-in-One

HP Presence destekli birinci sınıf ses ve video özellikleriyle toplantılara hayat veriyor. HP Wolf Security for Business, donanım destekli, her zaman aktif, dirençli bir savunma hattı kuruyor. En yeni Intel işlemci, yüksek depolama ve yeni ve hızlı DDR5 bellekler sayesinde çoklu görevlerin kolaylıkla yürütülmesine imkan veriyor.

HP E27m Konferans Monitörü

Entegre 5MP; eğimi ayarlanabilir web kamerasına, hoparlörlere ve çift mikrofona sahip Zoom Sertifikalı HP E27m G4 USB-C Konferans Monitörü ile kolaylıkla konferans görüşmesi yapmak mümkün. Veri, video ve 65 W'a kadar dizüstü bilgisayar şarjı sağlayan tek bir USB-C kablosu ile zahmetsizce çalışma imkanı sunuyor.

HP 965 4K Yayın Web Kamerası

Yapay zeka ile geliştirilmiş HP 965 4K Yayın Web Kamerası açıldığında ve inanılmaz net bir HDR konferans deneyimi yaşandığında herkesle aynı odadaymış gibi hissediliyor. Bu web kamerası, önemli olan şeylere odaklanılabilmesi için HP Presence ile ortama ve kullanıcı hareketlerine otomatik olarak uyum sağlıyor. 360° döndürme, 90° eğim ayarı ve 100° ‘lik geniş görüntüleme açısı ile en etkileyici yayınlar gerçekleştirilebiliyor.

HP 655 Programlanabilir Kablosuz Klavye ve Fare

Konfor, üretkenlik, güvenilirlik ve şıklık bir arada. 20’den fazla programlanabilen tuşun işlevleri özelleştirilebiliyor ve daha hızlı ve akıllı çalışmak için kablosuz klavye ve farenin keyfi çıkarılabiliyor. Çoklu yüzey sensörüne sahip fare ile mermer gibi zorlu yüzeylerde rahatça çalışırken klavyenin 20 aya, fare için ise 24 aya varan uzun pil ömrü ile güç açısından daha büyük verim elde edilebiliyor.

HP Laserjet Tank Printer

İster evden ister ofisten baskı için kartuşsuz toner tanklı yazıcı deneyimi: Kartuşsuz, Toner Tanklı Lazer Yazıcı Serisi, HP LaserJet Tank markasıyla tüm küçük işletme sahipleri ve çalışanların kullanımına uygun. Satın alındığında kutusundan toner dolu dahili tankıyla çıkıyor ve içindeki tonerle 5 bin sayfaya kadar baskı alınabiliyor, uzun süre toner yenileme gerekmeden rahatça kullanılabiliyor.

HP Renew Executive 16 inç Bilgisayar Sırt Çantası

Birinci sınıf tasarıma ve yüksek kaliteli malzemelere yepyeni bir hava katıldı. İşlevsellik ve stil sahibi tasarıma sahip bu çanta, iş veya günlük yaşam ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde genişleyebilir. 100% geri dönüştürülmüş plastik içeren dış malzeme gezegene verdiğimiz sözü yerine getirmemize yardımcı oluyor. USB-C ® bağlantı noktası, çift bobinli fermuarı, RFID korumalı cep, izleme aygıtını gizleyebilen cebi ve su geçirmez özellikleriyle güvenlik ve konfor anlamında seviyeyi üst seviyeye çıkarmak için geliştirildi.

Yenilenen Envy portföyü, hibrit çalışanların yaşamını kolaylaştırıyor

HP ENVY x360 Laptop 13”

Zahmetsizce üretmeyi sağlayan HP Envy x360 13" ile renk kalibrasyonlu ekranla en üst düzeyde renk doğruluğu elde ediliyor. Uzun pil ömrü, Intel İşlemci ve grafik kartıyla üretken kalmayı sağlayan Envy, HP Palette ile cihazların gücünü birleştirmeyi sağlıyor. Görünüm Filtresi, Arka Plan Işığı Ayarı ve Otomatik Kadrajlama özelliklerine sahip 5MP GlamCam ile en iyi görünümü elde etmeyi sağlıyor.

HP Travel 25 Litre 15.6 inç Bilgisayar Sırt Çantası

Büyük hacimli ama yine de şık sırt çantası tüm dünyayı görmeyi ve hedeflerinize ulaşmayı sağlıyor. Farklı boyutlardaki birçok güvenli ve rahat erişilebilir cebi sayesinde her şey yerli yerinde ve düzenli. Hem günlük hayat hem de kısa süreli geziler için 30 litre kapasiteye kadar genişleyebilir tasarıma sahip bu çanta konforlu bir şekilde seyahat etme keyfi sunuyor.

HP Travel 18 Litre 15.6 inç Bilgisayar Sırt Çantası

Büyük hacimli ama yine de şık ve kompakt tasarıma sahip sırt çantası hareket halindeyken konfor ve güvenlik hissettiriyor. Farklı boyutlardaki birçok güvenli ve rahat erişilebilir cebi sayesinde her şey yerli yerinde ve düzenli. Hem günlük hayat hem de kısa süreli geziler için 21 litre kapasiteye kadar genişleyebilir tasarıma sahip bu çanta konforlu bir şekilde seyahat etme keyfi sunuyor.