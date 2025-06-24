Zeynep Bastık, sezonu teknede açtı! Yeşil bikinisiyle pozunu paylaştı
2025 kayısı güzeli seçilen ve Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşk ile gündemde olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaz sezonunu teknede açtı ve verdiği bikinili pozlarla dikkat çekti.
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Dargın, Yalan, Lan ve Ara gibi hit şarkılarla müzik dünyasında güçlü bir yer edinen Zeynep Bastık, son dönemde yalnızca müziğiyle değil, özel hayatıyla da sıkça adından söz ettiriyor.
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Ünlü şarkıcı, bir süredir eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.
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Yaz sezonunu deniz kenarında karşılayan Bastık, tekne tatilinden yeşil bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisini topladı.
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Geçtiğimiz yıl bir ankette “Yaşayan en seksi Türk kadını” seçilen Bastık, bu kez dikkat çekici bir unvana daha layık görüldü.