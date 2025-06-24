Zeynep Bastık, sezonu teknede açtı! Yeşil bikinisiyle pozunu paylaştı

2025 kayısı güzeli seçilen ve Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşk ile gündemde olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yaz sezonunu teknede açtı ve verdiği bikinili pozlarla dikkat çekti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Zeynep Bastık, sezonu teknede açtı! Yeşil bikinisiyle pozunu paylaştı - Resim : 1

Dargın, Yalan, Lan ve Ara gibi hit şarkılarla müzik dünyasında güçlü bir yer edinen Zeynep Bastık, son dönemde yalnızca müziğiyle değil, özel hayatıyla da sıkça adından söz ettiriyor. 

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Zeynep Bastık, sezonu teknede açtı! Yeşil bikinisiyle pozunu paylaştı - Resim : 2

Ünlü şarkıcı, bir süredir eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. 

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Zeynep Bastık, sezonu teknede açtı! Yeşil bikinisiyle pozunu paylaştı - Resim : 3

Yaz sezonunu deniz kenarında karşılayan Bastık, tekne tatilinden yeşil bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisini topladı. 

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Zeynep Bastık, sezonu teknede açtı! Yeşil bikinisiyle pozunu paylaştı - Resim : 4

Geçtiğimiz yıl bir ankette “Yaşayan en seksi Türk kadını” seçilen Bastık, bu kez dikkat çekici bir unvana daha layık görüldü.