Harry ve Meghan belgeseli ne zaman? Netflix tarih verdi... Prens Harry, Netflix'in yeni fragmanında 'kirli bir oyun' diyor
Netflix'in merakla beklenen Harry ve Meghan belgeselinden yeni bir fragman yayınlandı. Harry ve Meghan belgeseli ne zaman yayınlanacak sorusu da yanıt buldu. Harry yeni fragmanda, "kirli bir oyunun" parçası olarak "haberlerin sızdırılması ve üretilmesinden bahsediyor.
Netflix'in yeni belgesel dizisi Harry ve Meghan'dan yeni bir fragman paylaşıldı. Belgeselin ne zaman izleyici ile buluşacağı da belli oldu. Netflx'ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Harry ve Meghan. Netflix’ten Küresel Bir Şölen. 8 Aralık’tan itibaren sadece Netflix’te.
1. Kısım: 8 Aralık
2. Kısım: 15 Aralık
6 bölümlük dizi Perşembe günü başlıyor. Dizi, ilki 8 Aralık'ta bir hafta sonra 15 Aralık'ta olmak üzere üç bölümden oluşan iki kısım halinde yayınlanıyor.
Harry ve Meghan. Netflix’ten Küresel Bir Şölen. 8 Aralık’tan itibaren sadece Netflix’te.— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 5, 2022
1. Kısım: 8 Aralık
2. Kısım: 15 Aralık pic.twitter.com/pkqWYK9aMd
Çift, son fragmanda kraliyet ailesinin bir parçası olarak hayatın onlar için nasıl olduğuna dair daha fazla fikir veriyor gibi görünüyor.
Prens Harry, “Ailede bir hiyerarşi vardır” diyor; "Haber sızdırılıyor ama yalan haber de üretiliyor. Kimse tam gerçeği bilmiyor. Biz biliyoruz"
Harry, eşi Meghan ve annesi Prenses Diana'ya ve onların kraliyet hayatı deneyimlerine atıfta bulunarak "bu kurumda evlenen kadınların acısına ve ıstırabına" değiniyor.
Harry'nin "Evlenerek bu kuruma giren kadınların çektiği acı ve ızdırap herkesin almaya üşüştüğü bir haber" sözleri videoda yer alıyor.
Belgesel dizisinin yönetmenliğini Liz Garbus üstleniyor.
BBC'nin konuya ilişkin haberinde şu yorum yapılmış:
"Sussex Dükü ve Düşesi'nin son fragmanı, Kraliyet Ailesi'ne herhangi bir zeytin dalı sunma belirtisi göstermeyen bir dizi sert yorumu ortaya koyuyor.
Bunun yerine, "Meghan'a karşı diğer insanların gündemlerine uygun bir savaş olduğunu" iddia eden bir yorum var"
Videoda, sosyal medyadaki yanlış bilgilerle mücadele konusunda uzmanlaşmış bir şirket kuran Christopher Bouzy, fragmanda beliriyor ve "Bu nefretle ilgili. Irkla ilgili" diyor. Bouzy BBC'ye göre Meghan'ın bir destekçisiydi ve ona yönelik çevrimiçi saldırılar konusunda uyarıda bulunmuş.
Fragman, çevresini saran yoğun basın ilgisinin görüntülerini kullanarak Meghan'ın deneyimini Prenses Diana'nın karşılaştığı baskıyla ilişkilendiriyor. Meghan'ın ise, "Anladım, seni asla koruyamayacaklar" sözleri duyuluyor.