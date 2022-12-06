Harry ve Meghan belgeseli ne zaman? Netflix tarih verdi... Prens Harry, Netflix'in yeni fragmanında 'kirli bir oyun' diyor

Netflix'in yeni belgesel dizisi Harry ve Meghan'dan yeni bir fragman paylaşıldı. Belgeselin ne zaman izleyici ile buluşacağı da belli oldu. Netflx'ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Harry ve Meghan. Netflix’ten Küresel Bir Şölen. 8 Aralık’tan itibaren sadece Netflix’te.

1. Kısım: 8 Aralık

2. Kısım: 15 Aralık

6 bölümlük dizi Perşembe günü başlıyor. Dizi, ilki 8 Aralık'ta bir hafta sonra 15 Aralık'ta olmak üzere üç bölümden oluşan iki kısım halinde yayınlanıyor.