Netflix Aralık 2022 programı - Yeni sezon dizi ve filmler

“Belki kuşlar hâlâ uçuyor… Deniz hâlâ tuzlu… Fakat artık hiçbir şey eskisi gibi değil.” İletişim yoluyla zihinden zihine bulaşarak yayılan bir salgını konu alan Sıcak Kafa, 2 Aralık’ta Netflix ekranlarında yayınlanacak.

Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul'un fethinden sonraki dönemine ışık tutan Rise of Empires: Ottoman: 2. Sezon da, 29 Aralık'ta Netflix ekranlarındaki yerini alacak.

Gençlere yaşam ve ilişki koçluğu yapan Azra ve onun yakışıklı yeni komşusu arasındaki aşka tanık olacağımız, başrollerinde Bensu Soral ve Halit Özgür Sarı'nın yer aldığı Özel Ders, 16 Aralık'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak.

SICAK KAFA

Dram - 02/12/2022 - YENİ DİZİ

İletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada, hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş acımasız bir kurumun hedefi hâline gelir.

RİSE OF EMPIRES: OTTOMAN: 2. Sezon

Belgesel - 29/12/2022 - YENİ SEZON

İstanbul'u fethetmesinin üzerinden yıllar geçen Sultan II. Mehmet gücünü pekiştirir ancak Eflak'taki zalim bir hükümdar, onu imparatorluğunu yıkmakla tehdit eder.

EMILY IN PARIS: 3. Sezon

YENİ SEZON - 21/12/20225

KomediEmily, hayallerindeki iş için taşındığı Paris'te geçirdiği bir yılın ardından kariyeri ile aşk hayatında bir dönüm noktasına gelince geleceğine dair bir karar vermek zorunda kalır.

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN

Fantastik - 25/12/2022 - YENİ DİZİ

The Witcher dünyasından bin yılı aşkın bir süre önce, elflerin dünyasında yaşayan yedi dışlanmış karakter, durdurulamaz bir güce karşı intikam mücadelesi için birleşir.

TREASON

Gerilim - 26/12/2022 - YENİ DİZİ

Rus bir casusla yeniden bir araya geldikten sonra tüm hayatını sorgulamak zorunda kalan bir MI6 ajanının gelecek vadeden kariyeri aniden düşüşe geçer.

FİLMLER

ÖZEL DERS

Komedi - 16/12/2022

Azra, gençlere yaşam ve ilişki koçluğu yapmaktadır ama yakışıklı yeni komşusu, bildiği doğruları unutmasına neden olur. Ne de olsa terzi kendi söküğünü dikemez.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ: GİZEMLİ BİR SERÜVEN

Komedi - 23/12/2022

Rian Johnson imzalı "Bıçaklar Çekildi"nin devam filminde Dedektif Benoit Blanc, sıra dışı yeni şüphelilerin dâhil olduğu bir gizemi aydınlığa kavuşturmak üzere Yunanistan'a gider.

GUILLERMO DEL TORO SUNAR: PİNOKYO

Müzikal - 09/12/2022

Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro, stop motion tekniğiyle hayata geçirilen bu müzikalde, canlanan tahta bir kukla hakkındaki klasik masalı baştan yaratıyor.

BEYAZ GÜRÜLTÜ

Dram - 30/12/2022

Modern bir Amerikan ailesi, gündelik yaşamın sıradan sorunlarıyla boğuşurken aşk ile ölüm gibi evrensel gizemler ve belirsiz bir dünyada mutluluk ihtimâli üzerine kafa yorar.

BARDO, BİR AVUÇ DOĞRUNUN YALAN YANLIŞ GÜNCESİ

Dram - 16/12/2022

Meşhur bir gazeteci ve belgesel yapımcısı, rüyayı andıran içsel bir yolculuğa çıkarak geçmişi, bugünü ve Meksikalı kimliği ile hesaplaşır.

BUNLARI KAÇIRMAYIN

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

RICK AND MORTY: 6. SEZON

Komedi - 01/12/2022

Parlak zekalı Rick ve huysuz torunu Morty'nin alternatif dünyalara yaptığı yolculukları konu alan Rick and Morty, altıncı sezonuyla geri dönüyor.