Personelin yüzde 90'ını işten çıkartıp yapay zeka kullandığını duyuran CEO'ya eleştiri mesajı yağdı

Dukaan'ın kurucusu Suumit Shah, Twitter'da chatbot'un müşterilerin sorgularına ilk yanıt verme ve çözüm sunma sürelerini önemli ölçüde iyileştirdiğini söyledi. Bu mesaj twitter'da tartışmaların da fitilini ateşledi. Shah'ın, personeli işten çıkartma kararını bir pazarlama ve başarı hikayesi gibi sunduğu yorumları yapıldı, tepki mesajları geldi. Açıklama özellikle hizmet sektöründe yapay zekanın insanların işlerini elinden almasıyla ilgisi tartışmaların yaşandığı bir dönemde geldi.

We had to layoff 90% of our support team because of this AI chatbot.



Tough? Yes. Necessary? Absolutely.



The results?



Time to first response went from 1m 44s to INSTANT!

Resolution time went from 2h 13m to 3m 12s

Customer support costs reduced by ~85%



Here's how's we did it 🧵