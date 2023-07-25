Spotify üyelik ücretlerine zam geldi

Çevrimiçi müzik platformu Spotify, ilk olarak ABD'de yaptığı zammın ardından birçok ülkede abonelik fiyatlarında artışa gitti. Bugün ise Türkiye'de abonelik ücretlerine zam geldi.

Geçtiğimiz günlerde ABD kullanıcıları için fiyat 9,99 dolar olan premium fiyatını 1 dolar artırarak 10,99 dolara çıkarmıştı.

Spotify, bu zamların ardından Türkiye'de de Premium fiyatlarını artırdı.

Spotify'da yapılan zamların ardından fiyat listesi ise şöyle

Bireysel: ₺29,99 - ₺39,99

Duo: ₺39,99 - ₺54,99

Aile: ₺49,99 - ₺64,99

Öğrenci: ₺14,99 - ₺21,99