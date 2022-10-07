TikTok’ta yeni bir fotoğraf düzenleme özelliği var

Sosyal paylaşım platformu TikTok, yeni fotoğraf düzenleme özelliklerini duyurdu. Kullanıcılar artık içeriklerini fotoğraf galerisi şeklinde düzenleyebilecekler. Kullanıcılardan gelen geri dönüşlerle platformu güncelleyen TikTok, açıkladığı yeniliklerle kullanıcılarının yaratıcılıklarına katkı sağlamayı hedefliyor.

35 karelik fotoğraf galerisi

Platformun sunduğu yeniliklere göre kullanıcılar, içeriklerinde 35 kareye kadar fotoğraf galerisi oluşturup paylaşabilecek. Bu galeriye müzik eklemek de mümkün olacak. Kullanıcılar galerideki fotoğrafları manuel olarak sola kaydırarak gezebilecek. Galeriye manuel bir müdahalede bulunulmadığı takdirde fotoğraflar müzikle senkronize olarak değişecek.

Daha uzun açıklamalar yazmak mümkün

TikTok'un sunduğu bir diğer yenilik de içeriklerin altına daha uzun açıklamalar ekleme seçeneği oldu. Bu yenilikle birlikte video veya fotoğraf içeriklerinin altına 2200 karaktere kadar açıklamalar eklenebilecek.

TikTok yaptığı yeniliklerle topluluğunun yaratıcılığını maksimize etmek için çalışmalarına devam edecek.