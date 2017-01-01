Hem sözü hem müziği kendisine ait olan parçalarıyla dikkat çeken son dönemin yükselen yıldızı Eylül, 24 yaşın verdiği tüm enerjiyle 24 saatini fotoğrafladı ve yorumladı.

Erken kalkan yol alır diye diye erkenden kalkar olduk, yol alalım bari.







Bahar geldi diye seviniyoruz ama bahar nezlesi olanlara soruyorum; hapşırıktan şişen gözlere çare var mı?







Hava bu kadar güzelken insanın dışarıda oturdukça oturası geliyor… Bi’ kahve daha?







Eve geldiğimin habercisi kırmızı kanepem, soluklanıp kendi kendime vakit geçirmelerimin vazgeçilmezi…







Stüdyoda yeni projelerin koşuşturması bitmiyor! Zaten bitmesin de…







Provaları aksatmayalım ki altyapı sağlam kalsın. Şimdi çalarak söyle, sonra bir de çalmadan söyle, hadi bir de tek ayak üstünde söyle. Tamam hocam!







Şöyle manzara olunca sporda yorulmak da çok zorlamıyor açıkçası. Teras sezonuna da az kaldı sanırım!







Stüdyodan çıkış yine gece körlerini bulmuş, eve geldim ama ne göreyim! Çatlak kedi yine camın orada akrobasi peşinde. Seni oradan indireyim de yatayım bari.



