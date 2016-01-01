Victoria’s Secret’ın 2016 En Seksiler listesini, 'stil, davranış ve kendine güven' unsurları belirledi. Karar aşamasında ilham kaynağı olan Hollywood’un muhteşem kadınları öne çıktı. En seksi oyuncudan en seksi sporcuya kadar listedeki her isim son derece seksi, cesur ve güçlü...
İşte 2016’nın En Seksiler
listesi:
En Seksi Kadın Oyuncu: Kerry Washington
En Seksi Risk Alan: Kylie Jenner
En Seksi Bacaklar: Julianne Hough
En Seksi Saçlar: Olivia Munn
En Seksi Bikini Kızı: Hailey Baldwin
En Seksi Gülüş: Maria Menounos
En Seksi Gözler: Priyanka Chopra
En Seksi Dudaklar: Ellie Goulding
En Seksi Yükselen Star: Keke Palmer
En Seksi Mizah: Rashida Jones
En Seksi TV Cast: Quantico
En Seksi Kadın Şarkıcı: Demi Lovato
En Seksi Uluslararası
İfade: Alicia Vikander
En Seksi Kırmızı Halı
Görünümü: Selena Gomez
Her Zaman Seksi: Jennifer Lopez
En Seksi Evcil Hayvan: Pippa
En Seksi US Şehri: Nashville
En Seksi Uluslararası
Şehir: Paris
En Seksi Popüler Kişilik: Sofia Vergara
En Seksi Müzik Turu: Taylor Swift – 1989
En Seksi Sporcu: Alex Morgan
FANLARIN OYLADIĞI
KATEGORİLER:
En Seksi Sosyal Star (Moda):
En Seksi Sosyal Star (Güzellik):
En Seksi Sosyal Star (Fitness): Hanna Bronfman, Kayla Itsines, Casey Ho, Natalie Jill