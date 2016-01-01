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2016'nın en seksileri

Victoria's Secret merakla beklenen ''En Seksiler 2016'' listesini açıkladı. İşte en seksi gülüşten, en seksi şehirlere kadar uzanan geniş liste...

Victoria’s Secret’ın 2016 En Seksiler listesini, 'stil, davranış ve kendine güven' unsurları belirledi. Karar aşamasında ilham kaynağı olan Hollywood’un muhteşem kadınları öne çıktı. En seksi oyuncudan en seksi sporcuya kadar listedeki her isim son derece seksi, cesur ve güçlü...

İşte 2016’nın En Seksiler listesi:

En Seksi Kadın Oyuncu: Kerry Washington

En Seksi Risk Alan: Kylie Jenner

En Seksi Bacaklar: Julianne Hough

En Seksi Saçlar: Olivia Munn

En Seksi Bikini Kızı: Hailey Baldwin

En Seksi Gülüş: Maria Menounos

En Seksi Gözler: Priyanka Chopra

En Seksi Dudaklar: Ellie Goulding

En Seksi Yükselen Star: Keke Palmer

En Seksi Mizah: Rashida Jones

En Seksi TV Cast: Quantico

En Seksi Kadın Şarkıcı: Demi Lovato

En Seksi Uluslararası İfade: Alicia Vikander

En Seksi Kırmızı Halı Görünümü: Selena Gomez

Her Zaman Seksi: Jennifer Lopez

En Seksi Evcil Hayvan: Pippa

En Seksi US Şehri: Nashville

En Seksi Uluslararası Şehir: Paris

En Seksi Popüler Kişilik: Sofia Vergara

En Seksi Müzik Turu: Taylor Swift – 1989

En Seksi Sporcu: Alex Morgan

FANLARIN OYLADIĞI KATEGORİLER:

En Seksi Sosyal Star (Moda): Sonya Easman, Annabelle Fleur, Negin Mirsalehi, Rocky Barnes 

En Seksi Sosyal Star (Güzellik): Zoe Sugg, Meghan Rienks, Ingrid Nilsen, Bethany Mota

En Seksi Sosyal Star (Fitness): Hanna Bronfman, Kayla Itsines, Casey Ho, Natalie Jill

  Fotogaleri: 2016'nın en seksileri
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