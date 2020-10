Son yıllarda yenilediği imajı ve müzik tarzıyla müzik dünyasındaki etkisini artıran ve feminist tarafını şarkı sözlerine yansıtan Ariana Grande yeni şarkısında kendini ABD Başkanı ilan etti.

Ariana Grande’nin yeni albümüyle aynı adı taşıyan ilk şarkısı ve video klibi Positions bugün yayınlandı ve anından medya gündemine oturmayı başardı. Klip Beyaz Saray’da, Ariana’nın Oval Ofis’te annesinin de dahil olduğu kabine toplantısında, mutfakta ve yatak odasında geçerken bir yandan da muhtemel başkanlık hayatını anlatıyor. Klibin yönetmeni daha önce yine God is a Woman, No Tears Left to Cry ve The Light is Coming kliplerini de yöneten Dave Meyers.



Klibin bu kadar dikkat çekmesinin bir sebebi de 3 KAsım'da ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimleri. Tüm dünya yine Donald Trump mı seçilecek yoksa Joe Biden mı başkan olacak diye beklerken Amerikalı sanatçılar da bir yandan oy vermeye teşvik ederken bir yandan da bu popüler durumu işlerine yansıtıyor.

Ariana Grande’nin Positions isimli yeni albümü 30 Ekim’de dinleyicileriyle buluşacak.