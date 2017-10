Dünya üzerinde bugüne dek aşkın tek bir tanımı yapılabilmiş değil. Herkes için adı, şekli, kokusu, sesi, duygusu başka... En önemlisi de, aşk herkes için bir kadın ya da bir erkek olarak karşılık bulmayabiliyor. İşte, böyle düşünen altı ‘aşık’ isimle bir araya gelip onlar için aşkın somut hallerini keşfettik.

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Nurdan Usta

Aşka hep dokunmak gerek, bazen aşkı okumak, anlamak bazen de durup sadece aşkı seyretmek gerek; yalnız arada bir aşkla oynamayı da bilmek gerek, tıpkı bir gün aşkını bir valize koyup gitmeyi bilmek gerektiği gibi... Bu kez, Sevgililer Günü’ne özel aşkı salt bir insanla özdeşleştirmeyen, en güçlü tutkularının varlığını keşfetmiş, kendi alanlarında başarılı işlere imza atmış isimlerle bir araya geldik. Hepsinin aşkı başka çünkü aşka bakış açıları başka. Onların kelimeleriyle ve duygularıyla, tutkunun en somut hallerine tanık olmaya hazır mısınız? Öyleyse hadi, ironiyle karışık biraz aşk konuşalım.



CANSEL ELÇİN

OYUNCU

Dayan Yüreğim dizisiyle ekranlara geri dönüş yapan oyuncu, aynı zamanda Frankenstein oyununda canlandırdığı Dr. Victor Frankenstein rolü ile bu sezon da tiyatrodan vazgeçmiyor.







“Bence her insanın bir kedi veya bir köpekle yaşaması lazım. Zaten eskiden insanlar bunu yapıyorlarmış. Bir hayvanla beraber olduğunuzda hayata bakışınız tamamen değişiyor. Modern hayatın her gün size gönderdiği kötü elektriği bir bakışıyla yok eden ve onu dinlediğiniz zaman size doğru yolu gösteren en sıcak, en samimi, menfaatsiz ve en zor dönemlerinizde yanınızda kalan en sadık dostunuz. Bir gün televizyonda önemli bir kişi, insanlarla hayvanların arasındaki fark bizlerin duygusal olması demişti. Yerimden zıplamıştım sinirimden, belli ki hiç onlarla beraber olmamış, beraber yaşamamış, onları okuyamamıştı. Evet, yanımda Nala, Viktor, Maggie isimli aşklarım olduğundan beri diğer hayvanlara kötülük yapılınca onlara da yapılmış gibi hissediyorum. Keşke her ailenin bir köpeği, kedisi olsa. O zaman insanlık da çok iyiye gidecek. Bundan eminim.”