Türk Sanat Müziği'nin duayen ismi Müzeyyen Senar hayatını kaybetti.

İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir zatürree tedavisi gören Türk Sanat Müziği'nin duayen ismi Müzeyyen Senar yaşamını yitirdi. Kısmi felç nedeniyle uzun süredir yürüyemeyen ve konuşamayan Senar, yarın (salı) İstanbul'da toprağa verilecek.Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde Yokuşbaşı Mahallesi Bayram Sokak'ta kızı Feraye Işıl ve oğlu Ömer Işıl ile birlikte yaşayan Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi 97 yaşındaki Müzeyyen Senar, bir ay önce özel ambulansla evinden alınıp, İzmir'in Urla İlçesi'ndeki Darüşşafaka Cemiyeti Urla Yaşam Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Bakım, tedavi ve yaşamını sürdüreceği üniteye yerleştirildi. Kızı Feraye Işıl o gün yaptığı açıklamada annesinin yaşı ve hastalığı nedeniyle bakım şartlarının ağırlaştığını belyirterek, "Sık sık doktora ve hastaneye götürüp getirmek onun için çok zor oluyordu. Daha rahat ortamda beş yıldızlı bir ortamda sağlık, bakım ve tedavilerinin devam etmesi için buraya getirdik. Ben de sıklıkla hep yanında olacağım" demişti.Müzeyyen Senar, geçen 15 Ocak'ta rahatsızlanınca İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun süredir kısmı felç nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve konuşamayan Senar tedavisinin ve kontrollerinin ardından tekrar Darüşşafaka Cemiyeti Urla Yaşam Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Ancak Senar bir hafta önce rahatsızlanınca bu kez Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve Dahiliye Kliniği'nde tedaviye alındı.Zatürree tedavisi gören Türk Sanat Müziği'nin çınarı Müzeyyen Senar, dün sabah (8 Şubat Pazar) saatlerinde yaşamını yitirdi. Annelerinin ölümü sırasında hastanede bulunan kızı Feraye Işıl ile oğlu Ömer Işıl, bir süre sonra hastaneden ayrıldı.Annesinin öldüğü bilgisini veren Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye Işıl, "Bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz. İstanbul'da son yolculuğuna uğurlayacağız" dedi.Ünlü sanatçı Müzeyyen Senar'ın 10 Şubat salı günü, İstanbul'daki Bebek Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.Bursa'nın Keles ilçesinde 1918 yılında doğan Müzeyyen Senar, müzik eğitimine, Anadolu Musiki Cemiyeti'nde , kemençe üstadı Kemal Niyazi Seyhun Bey ve udi Hayriye Hanım gözetiminde başladı. Güçlü bir sese sahip olan bu kız çocuğunun ünü yayıldıkça, hafız Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Lem'i Atlı, Mustafa Nafiz Irmak gibi devrin önemli üstatları da ona dersler verdi, zamanın sevilen şarkılarının yanı sıra, kendi bestelerini de öğretip söylemesine yardımcı oldu. Kemal Niyazi Bey ile İstanbul Radyosu'nda şarkı söylemeye başlayan Senar, bu programla geniş kitlelere adını duyurdu. Senar'ı bu programda dinleyenler arasında, İstanbul'un en önemli müzikhollerinden biri olan 10. Yıl Belvü Gazinosu'nun sahibi İbrahim Dervişz?de de bulunuyordu ve gazinonun 1933 yılının yaz sezonunun yıldızlar programına Müzeyyen Senar'ı da aldı. Senar, sonraki yıllarda İstanbul'un başka ünlü gazinolarında da sahne aldı. Müzeyyen Senar'ın yeteneği, Cumhuriyet'in kurucusu ve Türk sanat müziğinin büyük hayranı Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekti ve sanatçı birçok kez onun huzurunda, özel meclislerinde şarkı okudu. 1938 yılında Ankara Radyosu'nun ilk yayınlarına katıldı ve 1941 yılına dek radyo aracılığıyla dinleyicileri ile buluşmayı sürdürdü. Türkiye'nin ünlü gazinolarında yaptığı başarılı sahne programları ve plak çalışmalarıyla Türk musikisine yeni bir soluk getiren Müzeyyen Senar, son sahne konserlerini 1983 yılında İstanbul Bebek Gazinosu'nda verdi. Bu tarihten sonra yalnızca ender anlarda, müzikli özel toplantılarda şarkı söyledi. Müzeyyen Senar 1998 yılında Devlet Sanatçısı seçildi.26 Eylül 2006 tarihinde İzmir'deki evinde fenalaşan Müzeyyen Senar'ın beyin enfarktüsü geçirdiği ve vücudunun sol tarafının felç olduğu açıklandı. Beynindeki kan pıhtılaşması yüzünden felç olan sanatçı 2007'de İstanbul'daki Darüşşafaka'da Rehabilitasyon Merkezi'nde Nisan ayı başına kadar tedavi gördü. Bu tedavilerden sonra sol ayağının üzerine basabilmeye başladı. Sonrasında Bodrum'a yerleşen sanatçı, kızı Feraye Işıl ve oğlu Ömer Işıl ile birlikte yaşamaya başlmadı. Senar son olarak yaklaşık bir ay önce İzmir'deki, Darüşşafaka Cemiyeti Urla Yaşam Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilmişti. (DHA)