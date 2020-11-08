Yeni ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ın çoğunluk tarafından mutlulukla karşılanmasının bir sebebi daha var. Daha doğrusu iki sebebi; Başkan’ın iki Alman çoban köpeği, onunla ve ailesiyle birlikte Beyaz Saray’a yerleşecek.

Joe Biden’ın ABD başkanlığı Donald Trump’ın ardından Beyaz Saray’a hareketli günlerin geleceğinin bir işareti olmaya hazır. Yeni Başkan’ı destekleyen ünlü isimler performans sergileyecek. Başkan yardımcısı Kamala Harris ve Joe Biden şimdiden kutlamalara başladı bile. Bu gönderiyi Instagram'da gör Kamala Harris (@kamalaharris)'in paylaştığı bir gönderi ( 8 Kas, 2020, 7:58öö PST ) Başkan Joe Biden’ın iki köpeğinin Beyaz Saray’a taşınmasının haber konusu olmasıysa şu nedenle ilginç çünkü Donald Trump 100 yıldır köpeği veya bilinen bir evcil hayvanı olmayan ilk başkandı. Aslına bakarsanız Trump, bu geleneği bozmuştu ve Biden devam etmesini sağladı. Üstelik köpeklerden Major, ABD tarihinde barınaktan kurtarılmış ilk başkan köpeği de oldu Biden’ın “Onların kayıtsız şartsız sevgilerine çok değer veriyorum. Champ ve Major ile birlikteyken anın tadını çıkarıp oyun oynarım” şeklindeki açıklaması da halkın sevgisini kazanmasında yardımcı olmuştu. Biden ailesi Major’ı 2018 yılında sahiplenmişti.

