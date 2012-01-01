Stellan Skarsgard’ın kendisi gibi oyuncu üç oğlunun en küçüğü Bill Skarsgard

İsveç sinemasının Hollywood’a transfer olan ünlü oyuncusu Stellan Skarsgard’ın kendisi gibi oyuncu üç oğlunun en küçüğü kendisi ki bu aile İskandinav erkekleri nasıl şeyler acaba diye merak eden herkese başvuru niteliğinde sanki. Yakışıklılık konusunda bayrağı şimdilik abisi Alexander Skarsgard’a kaptırsa da Kuzey’in muhteşem genleri sayesinde hayranları çığ gibi artıyor. İri yeşil gözleri ve mesafeli soğuk bakışlarıyla sanki bu dünyadan değil gibi görünen 1.92’lik genç Skargard, bu ay gösterime girecek olan Atomic Blonde’da Charlize Theron’la başrolleri paylaşıyor. 2012 yapımı Anna Karenina’da sadece ülkesi İsveç’te değil Hollywood’da da dikkatleri üzerine çeken Skarsgard, özellikle netflix dizisi Hamlock Grove’la bayağı hayran kitlesi edindi. Önümüzdeki günlerde yeni filmleriyle pek çok kez karşımıza çıkacak ama bunlardan en önemlisi Stephen King’in kült klasiği It’in yeni uyarlaması, çünkü sinir bozucu Pennywise’ı kimin oynayacağı hayli merak konusu.

