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Billie Eilish ve Harry Styles Gucci’nin mini dizisinde başrolde

Billie Eilish ve Harry Styles Gucci’nin mini dizisinde başrolde

Gucci, kreatif direktör Alessandro Michele’in koleksiyonunu hazırlayacağı ve Gus Van Sant ile yönetmenliği paylaşacağı bir miniseri hazırlıyor.

Mayıs ayında Michele, moda evinin yeni koleksiyonlarını tanıtma stratejisini baştan yapılandıracağını paylaşmıştı. Her şeyi güncellemeyi planlarken pandemi nedeniyle ertelemeler olmuştu. Bugünse yenilik süreci en azından biraz daha net.

Gucci ve Michele yakın zamanda, Ouverture of Something That Never Ended koleksiyonu için bir vitrin olarak tasarlanan dijital moda ve film festivali GucciFest'i duyurdu. Festival 16 – 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ve tasarımların yanı sıra Roma’da çekilmiş yedi bölümlük bir mini dizi de içerecek.

Mini dizide moda evinin işbirliği içinde olduğu Paul B. Preciado, Achille Bonito Oliva, Billie Eilish, Darius Khonsary, Lu Han, Jeremy O. Harris, Ariana Papademetropoulos, Arlo Parks, Harry Styles, Sasha Waltz ve Florence Welch gibi isimler, sunucu Silvia Calderoni  "şehirde gerçeküstü bir günlük rutin” yaşayacaklar.

Bölümler, GucciFest sırasında YouTube Fashion, Weibo, Gucci YouTube ve GucciFest.com üzerinden paylaşılacak. Aynı zamanda Ouverture of Something That Never Ended, 15 bağımsız genç tasarımcının eserlerini anlatan moda filmlerine festivalde eşlik edecek.

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