Hollywood yıldızı 56 yaşındaki Brad Pitt, boşandığı eşi aktris Angelina Jolie'ye benzerliği ile dikkat çeken 27 yaşındaki Alman model Nicole Poturalski ile yeni bir ilişkiye başladı.

Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisi ile olan birlikteliği ile henüz bir açıklama yapmadı. Ancak dünya magazin medyası bu görüntüleri 'yeni bir aşk' olarak yayınladı.

KANYE WEST'İN KONSERİNDE GÖZ GÖZE

Pitt'in özel jetiyle ABD'den Fransa'nın Charles de Gaulle Havaalanına gittiği, daha sonra da küçük havaalanı Le Castellet'e geçtiği öğrenildi. Poturalski ve Pitt'in ilişkisinin 9 ay önce başladığı iddia ediliyor. Çift daha önce Los Angeles'ta ünlü rap yıldızı Kanye West'in konserinde de görüntülenmişti. Geçen yıl kasım ayında Hollywood Bowl da bir araya gelen ikili VIP bölümünden West'in performansını büyük bir coşkuyla izlemişti. Birbirlerine aşkla baktığı görülen ikilinin mutlulukları gözlerinden okunmuştu.

PİTT TERS KÖŞE YAPTI

Ama geçtiğimiz aylarda aktris Alia Shawkat ile bir ilişki yaşadığı düşünülen Pitt'in yeni aşkını ise gözler önüne sermesi dünya magazin basınını deyim yerindeyse 'ters köşe' yaptı. Pitt, bu ilişkiyi yalanlamıştı ancak yine de basın iddialarına devam etmişti.

Page Six dergisine konuşan ünlü aktöre yakın bir kaynak, "Onlar birlikte olmayı, seyahat etmeyi çok seviyor" dedi. Seyahat etmek için pandemi yasaklarının bitmesini de bekleyen çiftin Paris'te buluştukları söylenildi. Pitt'in Los Angeles'tan Paris'e giderek, Alman modeli alıp Fransa'nın güneyine gittiği söyleniyor.

ŞATODA KALIYORLAR

Hollywood yıldızının Poturalski ile, eski eşi Angelina Jolie ile burada birlikte aldıkları 67 milyon dolarlık şatoda vakit geçirdikleri öğrenildi.



itt'in, Los Angeles'tan Paris'e giderek Poturalski'yi alıp Fransa'nın güneyine gittiği öğrenildi. Ünlü aktörün, 2011 yılında eski eşi Angelina Jolie ile birlikte 67 milyon dolara satın aldığı Miraval Şatosu'nda kaldığı düşünülüyor.

Kumral güzeli model Nicole Poturalski, daha önce ELLE, Cosmopolitan ve Marie Claire gibi dergilere kapak olmuştu. Alman model yine hem ABD, hem de Almanya'da bir çok defile için de imza atmıştı.

6 ÇOCUĞU VAR

Brad Pitt ve 45 yaşındaki aktris Angelina Jolie 2016 yılında boşanmıştı. 12 yıllık birliktelik ve 2 yıl evlilik yaşayan ünlü aktörün bu tarihten bu yana birebir hiçbir kadınla bir arada görülmediği de dikkat çekmişti. Çiftin 3 evlatlık, 3'ü de öz 6 çocukları bulunuyor.

PİTT'İN YENİ AŞKININ BİR OĞLU VAR

Podyumlarda 'Nico Mary' ismini kullanan Nicole Poturalski, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşıyor. Baba tarafından Polonyalı olan güzel modelin, Angelina Jolie ile benzerliği ile dikkat çekiyor. 6 dil bilen Poturalski, Paris'teki bir Disneyland gezisi sırasında keşfedilmişti. Berlin'de çok ünlü bir ajansa kayıtlı olan modelin yine Los Angeles'ta da Next Model firması ile bağlantısı bulunuyor.

'EN İYİ ARKADAŞIM'

Sosyal medyada 100 binden fazla takipçisi olan Alman model, bir röportajında seyahati ve özellikle tarihi mekanları gezmeyi çok sevdiğini söylemişti. Emil adında küçük bir oğlu bulunan genç model, oğlunun fotoğraflarını da 'nico potur' ismiyle Instagram sayfasından sık sık paylaşıyor. Poturalski, 4 yaşlarındaki oğlu için ise 'en iyi arkadaşım' olarak bahsediyor.



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