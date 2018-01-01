Çelik mavisi gözleri ve atletik yapısıyla bu 1.90’lık yakışıklı son dönemin en seksi erkekleri listesinde ilk sıralarda.

Avustralya’nın dünya sinemasına kazandırdığı Chris Hemsworth, Marvel Comics’in süper kahramanı Thor olarak ünlendi ve Yenilmezler: Ultron Çağı ile şöhretini pekiştirdi. Çelik mavisi gözleri ve atletik yapısıyla bu 1.90’lık yakışıklı son dönemin en seksi erkekleri listesinde ilk sıralarda. Son kez Pamuk Prenses ve Avcı 2’de izlediğimiz Hemsworth, İskandinav mitolojisinden karakterlere odaklanan Thor: Ragnarök filmiyle 27 Ekim’de sinemalarımızı bir kez daha şereflendirecek. Yenilmezler serisinin yeni filmi Sonsuzluk Savaşı’nın 1. bölümünü izlemek için sabırsızlananlar ise 2018’i beklemek zorunda.

