Amerikalı müzisyen Chuck Berry, 90 yaşında hayata veda etti.

Missouri polisi 'Rock and Roll müziğin babası’ olarak ünlenen Berry’nin evinde ölü bulunduğunu açıkladı, ölüm nedenine ilişkin bir bilgi verilmedi.



Charles Edward Anderson Berry ismiyle 1926’da dünyaya gelen rock’n’roll’un en ilham verici isimlerinden biri olan müzisyen, Elvis’ten The Beatles’a, The Rolling Stones’tan The Beach Boys’a sayısız ismin en büyük idollerinden biriydi.



Berry, 'Roll Over Beethoven’ 'You Can’t Catch Me’, 'Scholl Day’, 'Oh Baby Doll’, 'Sweet Little Sixteen’, 'Johnny B Goode’, 'Back’ın The USA’ gibi dünya çapında ünlenen şarkılara imza attı.





