Takipteyiz!

Oyunculuğa ilk adımını sekiz yaşında, İsviçre’den gelen bir Türk yönetmenin orta metraj filmiyle atan, son zamanların yükselen ismi Doğaç Yıldız, bu aralar Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde canlandırdığı Şehzade Kasım rolüyle konuşuluyor.



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü mezunu olan yakışıklı oyuncuyu ekranlarda ilk görüşümüz ise henüz 15 yaşındayken, İki Aile dizisi ile olmuştu.



Bugün 25 yaşında olan Doğaç’ın, annesinin ve babasının da oyuncu olması tiyatro kulislerinde bir sürü önemli oyuncuyla iç içe büyümesine neden olmuş. Pek çok tiyatro oyunu ve Kar adlı bir sinema filmi bulunan genç oyuncunun gelecek projeleri için yakın takipteyiz.

