Savaşçı dizisinde Selçuk karakterini canlandırmaya başlayan Doğan Bayraktar yeteneği ile adından söz ettiriyor.

Bulgaristan göçmeni bir anne ve İstanbullu bir babanın oğlu olan 22 yaşındaki yakışıklı oyuncu, küçük yaşlardan itibaren basketbol ve yüzmeyle iç içe büyümüş. Şimdilerde ise hayatının vazgeçilmezi olarak gördüğü spor tutkusuna bir de oyunculuğu eklemiş. Her ne kadar sektöre ilk adımı model olarak atmış ve işin hakkını vererek 2016 Best Model of Turkey’de ‘Second Runner Up’ seçilmiş olsa da, hayali her daim oyunculuk olmuş. Bu yönde aldığı eğitim devam ederken beklediği fırsat karşısına çıkan ve Savaşçı dizisinde Selçuk karakterini canlandırmaya başlayan Doğan Bayraktar’ın fiziksel ayrıcalığı bir yana dursun rol yeteneği ile de adından hayli söz ettiriyor.