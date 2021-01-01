ABD'nin Connecticut Eyaleti'nde Stamford kentinde yaşayan 30 yaşındaki Samantha Ramsdell dünyanın en büyük ağızlı kadını olarak biliniyor. TikTok'ta 875 binden fazla takipçisi olan genç kadın, her videosundan da 11 bin dolar kazanıyor.

This Morning programına katılarak ağzına bir elma ile birlikte iki adet büyük doughnut sığdırdığını gösteren Ramsdell, seyircilerin dışında sunucular Davina McCall ve Philip Schofield'ı da şoke etti.

Çocukken ağzının büyüklüğü nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini söyleyen Ramsdell, "Artık bu özelliğimle para kazanıyorum. O zamanlar bunları yaşayacağımı tahmin bile edemezdim" dedi.





Guinnes Rekoru bir erkekte

Ağzının genişliği 9.25 santim olan genç kadın, videolarıyla herkesi hayrete düşürüyor. Dünyanın en büyük ağızlı erkeği ise Angolalı Francisco Domingo Joaquim'e ait. Joaquim'in ağzı 17 cm genişliğinde. Her ikisi de Guinnes Dünya Rekorlar kitabına girmiş durumda. İtalya'da yaşayan Joaquim, aynı zamanda dünyanın da en büyük ağızlı insanı durumunda.

Ramsdell, her zaman Broadway'de bir şarkıcı ve komedyen olmak istediğini ancak, pandemi nedeniyle bu kariyerine ara vermek zorunda kaldığını söylüyor. Genç kadın önümüzdeki yıllarda bu hayalini gerçekleştirmek istediğini belirtiyor.

