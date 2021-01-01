This Morning programına katılarak ağzına
bir elma ile birlikte iki adet büyük doughnut
sığdırdığını gösteren Ramsdell, seyircilerin dışında
sunucular Davina McCall ve Philip Schofield'ı da şoke etti.
Çocukken ağzının büyüklüğü nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini söyleyen Ramsdell, "Artık bu özelliğimle para kazanıyorum. O zamanlar bunları yaşayacağımı tahmin bile edemezdim" dedi.
Guinnes Rekoru bir erkekte
Ağzının genişliği 9.25 santim olan genç kadın, videolarıyla herkesi hayrete düşürüyor. Dünyanın en büyük ağızlı erkeği ise Angolalı Francisco Domingo Joaquim'e ait. Joaquim'in ağzı 17 cm genişliğinde. Her ikisi de Guinnes Dünya Rekorlar kitabına girmiş durumda. İtalya'da yaşayan Joaquim, aynı zamanda
dünyanın da en büyük ağızlı
insanı durumunda.
Ramsdell,
her zaman Broadway'de bir şarkıcı ve komedyen olmak istediğini ancak, pandemi
nedeniyle bu kariyerine ara vermek zorunda kaldığını söylüyor. Genç kadın önümüzdeki yıllarda
bu hayalini gerçekleştirmek istediğini belirtiyor.