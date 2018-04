En yakışıklı jönler

Televizyonun ya da sinema perdesinin karşısına oturmamızı sağlayan yakışıklı jönler mercek altında!

Beyaz camı ya da beyaz perdeyi süsleyen yapımların milyonlara ulaşmasında senaryonun ve çekim tekniklerinin payının ötesinde kamera önündeki oyuncuların performansları ve görüntüleri de büyük önem taşır. Kıvanç Tatlıtuğ’un oynadığı dizi diye ekran karşısına geçer ya da son dönemin parlayan yakışıklılarından Kerem Bürsin için yeni dizisinin yayın saatini bekleriz. İşte bizi ekran başına çeken jönler.



KIVANÇ TATLITUĞ

Yeteneği karizmasından daha fazla

Edirneli bir anne ile Yugoslavya kökenli Adanalı bir babadan 27 Ekim 1983 yılında Adana’da dünyaya geldi. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilince renkli dünyanın kapıları kendisi için açılmış oldu. Akrep burcu olan Kıvanç Tatlıtuğ, mavi gözleri ve sarı saçlarıyla ilk başta esmer jönler arasında kendini göstermekte zorlansa da, rol aldığı ‘Gümüş’ dizisiyle çıkışını yaptı ve sırayla ‘Menekşe ile Halil’, ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Ezel’ ve ‘Kuzey Güney’ ile başarılı dizi serilerine devam etti. Şu sıralar büyük bir reklam kampanyasıyla beyaz camda dönmeye başlayan ‘Kurt Seyit ve Şura’ dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ her ne kadar istediği reytingleri alamasa da tasarımcı sevgilisi Başak Dizer ile mutlu bir beraberlik yaşıyor. ‘Kelebeğin Rüyası’ ve ‘Amerikalılar Karadeniz’de 2’ ise yakışıklı oyuncunun rol aldığı filmler.