Koreograf Uğurkan Erez ile oyuncu ve yazar Ayşe Erbulak, yetenek avına başladı.

Ajanslarını birleştiren iki eski dost, dizi ve sinema sektörüne yeni yüzler kazandırmak için çalışmalara başladı. Ajansta yer alacak yüzlerin titiz bir çalışmayla seçildiğini belirten ikili, “Kimse sadece yakışıklı ya da güzel olduğu için bize gelmesin” diyor.

Birçok ünlü isme şöhret kapılarını açan ünlü koreograf Uğurkan Erez ve üç yıl önce kurduğu Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi ile tecrübelerini gençlere aktaran ünlü oyuncu ve yazar Ayşe Erbulak, dizi ve sinema sektörüne yeni yüzler kazandırmak için hummalı bir çalışma içerisine girdi.

“KİMSE, SADECE GÜZEL YA DA YAKIŞIKLI OLDUĞU İÇİN BİZE GELMESİN!”

Şimdiye kadar yüzlerce başvuru aldıklarını belirten ve seçmelere başlayan ikili, ajansta yer alacak isimlerin titiz bir çalışmanın ardından belirlendiğini vurguluyor. Ünlü olmanın, bir meslek ya da amaç olmadığını belirten Erez, “Tecrübelerimi genç isimlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Onların hayatına güzel dokunuşlar yapmak büyük bir mutluluk" derken, "Yetenek çok kıymetli, ama tek başına yeterli değil" diyen Erbulak, “Disiplin ve çalışma yoksa, yetenek yetmez. Yani süreç sadece ajansa seçilmiş olmakla bitmiyor, devamında da bitmeyen bir istek, çalışma ve disiplin gerekli.” diyor.