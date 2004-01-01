Latin Grammy Ödülleri'ne, Jennifer Lopez ile iki yıl önce boşandığı eski eşi Marc Anthony damgasını vurdu.

17. Latin Grammy ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Gecede Marc Anthony, müzik kariyerindeki başarıları nedeniyle Yılın Kişisi Ödülü'nün sahibi oldu.





Törende Jennifer Lopez, eski eşi Marc Anthony'ye "Marc, sen yaşayan bir efsanesin" diye seslendi ve seyircilerin "Öp, öp" diye seslenmelerine karşılık olarak ikili birbirlerine sarıldı ve öpüşme taklidi yaptı.



Marc Anthony ve Jennifer Lopez, 1990 yılında flört etmiş, ancak daha sonra ikisi de başkalarıyla evlenmişti. Çift, 2004 yılında yeniden bir araya gelerek evlenmiş ve 2014' e kadar evli kalmıştı.

