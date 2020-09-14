Eğer Eva Mendes’in 10 yıl önceki fotoğraflarına bakacak
olursanız muhtemelen şimdiki haliyle pek bir fark göremeyeceksiniz çünkü
mükemmelleştirdiği cilt bakımı rutini, Mendes için zamanı durdurmuş olabilir.
Tabii yıllar içinde bir yandan daima kullanacağı ürünleri keşfederken bir
yandan da yeniliklere açık olmaktan çekinmemesi de oyuncu için olmazsa
olmazlardan biri.
Son yaptığı Instagram paylaşımında, 46 yaşındaki oyuncunun
göz çevresi ve elmacık kemiklerine face roller denilen şekillendirici aletlerle
yukarı doğru masaj yaptığını görüyoruz. Bu tip rulolar kan dolaşımını artırmak
ve cildin serumlar veya yüz kremleri gibi ürünleri emmesine yardımcı olmak için
tasarlandığı için özellikle son yıllarda bakım seanslarının vazgeçilmezi oldu.
Hindistan cevizi yağından ayrılamıyor
Hindistan cevizi yağını neredeyse her yerine uygulayan Eva
Mendes, elleri, yüzü, saçları ve vücudunun geri kalanını nemlendirmek bu yağı
kullanıyor. Hatta çatlamış dudakları için bile Hindistan cevizi yağından başka
bir şey düşünemiyor!
Yumuşacık bir cilt için soyma işlemi
Kendi yüzüne uygulamak için gereken malzemeleri kendisi bir araya
getiren Mendes, “Cilt bakımı söz konusu olduğunda, mutfak dolabımda bulabildiğim
şeyleri kullanmayı seviyorum, " diyor. Yoğurt ve deniz tuzunu kullanan
oyuncu, başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını söylüyor.
Su işin anahtarı
Cildiniz, beslenme düzeninizin aynasıdır. En azından Eva Mendes için öyle çünkü yeterince bol su içmediğinde bunun etkilerini cildinde hemen gördüğünü söylüyor: “Benim için parlak bir cilt içeriden gelir. Düzgün beslenmediğimde cildim solmaya başlar. Balık yağı takviyesi alıyorum. Çok su içiyorum. Her zaman yanımda bir şişe bulunduruyorum ve kendimi içmeye zorluyorum. Cildim sıvı aldığımda daha iyi görünüyor.” diyor.
Nemlendiricisinden ayrılmıyor
Göz çevresindeki koyu halkalardan bir türlü kurtulamayan Eva
Mendes, kapatıcının daima makyajının bir parçası olduğunu söylüyor. Sürekli
nemlendirici kullanan oyuncu için soğuk ve doğal malzemelerle üretilmiş ürünler gibisi yok.