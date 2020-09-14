Hollywood’un en güzel kadınlarından biri olan Eva Mendes, cilt bakım rutinini paylaştı! “Bazı şeyler diğerlerinden daha çok işe yarar. Ama gerçekten her şey iç güzellikle başlıyor” diyen yıldızın cilt bakım rutini ilham veriyor.

Eğer Eva Mendes’in 10 yıl önceki fotoğraflarına bakacak olursanız muhtemelen şimdiki haliyle pek bir fark göremeyeceksiniz çünkü mükemmelleştirdiği cilt bakımı rutini, Mendes için zamanı durdurmuş olabilir. Tabii yıllar içinde bir yandan daima kullanacağı ürünleri keşfederken bir yandan da yeniliklere açık olmaktan çekinmemesi de oyuncu için olmazsa olmazlardan biri.

Son yaptığı Instagram paylaşımında, 46 yaşındaki oyuncunun göz çevresi ve elmacık kemiklerine face roller denilen şekillendirici aletlerle yukarı doğru masaj yaptığını görüyoruz. Bu tip rulolar kan dolaşımını artırmak ve cildin serumlar veya yüz kremleri gibi ürünleri emmesine yardımcı olmak için tasarlandığı için özellikle son yıllarda bakım seanslarının vazgeçilmezi oldu.

Hindistan cevizi yağından ayrılamıyor

Hindistan cevizi yağını neredeyse her yerine uygulayan Eva Mendes, elleri, yüzü, saçları ve vücudunun geri kalanını nemlendirmek bu yağı kullanıyor. Hatta çatlamış dudakları için bile Hindistan cevizi yağından başka bir şey düşünemiyor!

Yumuşacık bir cilt için soyma işlemi

Kendi yüzüne uygulamak için gereken malzemeleri kendisi bir araya getiren Mendes, “Cilt bakımı söz konusu olduğunda, mutfak dolabımda bulabildiğim şeyleri kullanmayı seviyorum, " diyor. Yoğurt ve deniz tuzunu kullanan oyuncu, başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını söylüyor.

Su işin anahtarı

Cildiniz, beslenme düzeninizin aynasıdır. En azından Eva Mendes için öyle çünkü yeterince bol su içmediğinde bunun etkilerini cildinde hemen gördüğünü söylüyor: “Benim için parlak bir cilt içeriden gelir. Düzgün beslenmediğimde cildim solmaya başlar. Balık yağı takviyesi alıyorum. Çok su içiyorum. Her zaman yanımda bir şişe bulunduruyorum ve kendimi içmeye zorluyorum. Cildim sıvı aldığımda daha iyi görünüyor.” diyor.

Nemlendiricisinden ayrılmıyor



Göz çevresindeki koyu halkalardan bir türlü kurtulamayan Eva Mendes, kapatıcının daima makyajının bir parçası olduğunu söylüyor. Sürekli nemlendirici kullanan oyuncu için soğuk ve doğal malzemelerle üretilmiş ürünler gibisi yok.