Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin ‘En İyileri’nin belirlendiği 3. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri Töreni, 21 Mart Salı günü iş, cemiyet ve magazin dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla Raffles İstanbul’da gerçekleşti.

Dünyaca ünlü güzellik ve kişisel bakım ürünleri perakende markası Watsons tarafından dünyada 10’dan fazla ülkede düzenlenen, yılın en iyi güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin seçildiği ‘Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi.





Amine Gülşe, Raşit Bağzıbağlı, Demet Şener



Watsons Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yanıkoğlu ev sahipliğinde 21 Mart 2017 Salı gecesi Raffles İstanbul’da gerçekleşen özel gecede ödüller sahiplerine verildi.





Aytül - Ahmet Yanıkoğlu



Törenin sunuculuğunu üstlenen Özge Ulusoy, ayrıca gecede özel bir dans gösterisi sergiledi. Zeynep Özyılmazel’in canlı performansı ile renklenen ödül töreninde müşteriler, blogger’lar ve basın mensuplarının seçimleri ile belirlenen, makyaj ürünlerinden saç bakım ürünlerine, erkek bakım ürünlerinden cilt bakım ürünlerine kadar 20 farklı kategoride ürüne Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülü verilirken, yedi ayrı kategoride ise özel ödül verildi.





Defne Samyeli, Ebru Şallı, Günnur Güneş



Gecede ayrıca güzellikleri ve stilleriyle öne çıkan sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimlere de özel ödüller verildi. Raşit Bağzıbağlı ‘En Stil Erkek Ödülü’, Demet Şener ‘Sağlıklı Yaşam Ödülü’, Arzum Onan ‘En Güzel El Ödülü’, Gizem Karaca ‘En Güzel Cilt Ödülü’, Amine Gülşe ‘En Güzel Göz Ödülü’, Kaan Urgancıoğlu ‘En Güzel Gülümseme Ödülü’ ve Zerrin Tekindor ‘Özel Ödül’ün sahibi oldu.





Özge Ulusoy, Özlem Kaymaz, Arzum Onan



Watsons Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yanıkoğlu’nun ev sahipliğinde, Raffles İstanbul’daki gecede ‘Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’ sahiplerine verildi.



WATSONS ÖZEL ÖDÜLLER

• En Stil Erkek: Raşit Bağzıbağlı

• En Güzel El: Arzum Onan

• En Güzel Cilt: Gizem Karaca

• En Güzel Göz: Amine Gülşe

• En Güzel Gülümseme: Kaan Urgancıoğlu

• Sağlıklı Yaşam: Demet Şener

• Özel Ödül: Zerrin Tekindor



WATSONS GÜZELLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÖDÜLLERİ KAZANAN MARKALAR

• Yılın En İyi Ağız Bakım Ürünü: .Sensodyne Onarım & Koruma Diş Macunu

• Yılın En Yenilikçi Saç Ürünü: Toni&Guy Işıltı Veren Saç Parfümü

• Yılın En İyi Şampuanı: Elseve 6 Mucizevi Yağ Besleyici Şampuan

• Yılın En İyi Saç Bakım Ürünü: Pantene Keratin Bakım Yağı

• Yılın En İyi Saç Boyası: L’Oréal Paris Casting Creme Gloss Saç Boyası

• Yılın En Yenilikçi Yüz Bakım Ürünü: Garnier Micellar Oil Makyaj Temizleme Suyu

• Yılın En İyi Yüz Bakım Ürünü: Nivea Visage Yüz Yıkama Köpüğü

• Yılın En İyi Erkek Bakım Ürünü: Nivea Men Tıraş Sonrası Hassas Balsam

• Yılın En İyi El & Vücut Bakım Ürünü: Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Yağı

• Yılın En İyi Deodorantı: Rexona Black + White Deo Sprey

• Yılın En İyi Duş Jeli: Le Petit Marseillais Duşta Özel Bakım Kremli Duş Jeli

• Yılın En İyi Güneş Ürünü: Nivea Sun Koruma & Nem Güneş Koruyucu Sprey

• Yılın En Yenilikçi Makyaj Ürünü: Maybelline Age Rewind Kapatıcı

• Yılın En İyi Yüz Makyaj Ürünü: Revlon Colorstay Fondöten

• Yılın En İyi Far Paleti: Max Factor Masterpiece Nude Far Paleti

• Yılın En İyi Maskarası: Maybelline Lash Sensational Maskara

• Yılın En İyi Dudak Makyaj Ürünü: Pastel Daylong Lipgloss

• Yılın En İyi Watsons’a Özel Ürünü: Rimmel Stay Matte Pudra

• Yılın En İyi Sağlıklı Yaşam Ürünü: Cocofina Organik Hindistancevizi Yağı

• Yılın En İyi Güzellik Bakım Cihazı: Braun Silk Expert Ipl Epilasyon Makinesi



ÖZEL KATEGORİLER

• Watsons Card Özel Ödülü: Maybelline Lash Sensational Maskara

• Blogger Özel Ödülü: Maybelline Age Rewind Kapatıcı

• Basın Özel Ödülü: Le Petit Marseillais Duşta Özel Bakım Kremli Duş Jeli

• Yılın Yeni Ürün Lansmanı: Rimmel Scandaleyes Reloaded Maskara

• Yılın Ürünü: Pastel Daylong Lipgloss

• Yılın Projesi: Henkel, Gliss ile Hayata 10 Kat Değer Kat

• Yılın İş Ortağı: BEIERSDORF





L'Oreal Ekibi





P&G Ekibi



"Bu bir ilandır"