One Direction ile müzik dünyasına adım atan ve yıllar içinde solo çalışmalarıyla olduğu kadar stili ve moda dünyasındaki yeriyle de dikkat çekmeyi başaran Harry Styles, 2020’nin en şık ismi oldu.

Moda dünyasının arama motoru olan Lyst’in yayınladığı rapora göre, vogue kapağında yer alan ilk erkek olan Harry Styles, sadece tasarımcıların değil moda takipçilerinin de favorisi. Milyonlarca kullanıcının arama ve alışveriş verilerini inceleyen Lyst, Harry’nin her giydiğinin aramalarda üste çıktığını yazdı.

Geçtiğimiz yıllarda vintage – bohem bir tarza sahip olan Styles, elbise giyerek verdiği pozlarla bir nevi cinsiyetsiz modanın da yüzü oldu. Watermelon Sugar klibindeki şık tarzının yanı sıra Golden yayınlandıktan 24 saat sonra turkuaz ve mavi blazer aramalarının %52, sarı şapka aramalarının da %92 artması da Harry’nin moda gücünü gösteriyor.





Eğer internette Harry Styles cardigan diye aratırsanız bu konuda popüler bir etiket ve çeşitli videolar bulabilirsiniz. Hepsi Harry’nin bir konserinde giydiği JW Anderson tasarımı patchwork hırkanın nasıl yapıldığını anlatıyor. Viral olan hırka rengarenk tasarımıyla herkesin sahip olmak isteyeceği tarzda.



Listenin geri kalanında, Harry’ye en yakın isim ikinci sıradaki Beyoncé oldu. Üçüncü sırada BTS grubundan RM, beşinci sırada Travis Scott, yedinci sırada Lizzo, son ikideyse sırayla Kate Middleton ve ünlü İtalyan blogger Chiara Ferragni var.