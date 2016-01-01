Fahriye Evcen - Burak Özçivit aşkı anketlerde de birinci... İkili, Sevgililer Gününün sembol çifti seçildi.

KizlarSoruyor.com "2016'da Sevgililer Günü'nün sembolü olabilecek ünlü çift sence hangisi?" sorusunun cevabını aradı. 5069 kişinin katılımıyla yapılan ankette en çok oy alan çift Burak Özçivit – Fahriye Evcen olurken, ikinci Burçin Terzioğlu – İlker Kaleli çifti oldu. Ankette hem kadınlar hem de erkekler, en uygun çiftin Fahtiye Evcen – Burak Özçivit olduğu konusunda hemfikir oldu (%45). Onları toplam %15 oyla Burçin Terzioğlu – İlker Kaleli çifti izlerken, Merve Boluğur – Murat Dalkılıç çifti %12 oyla üçüncü oldu. Sinem Kobal – Kenan İmirzalıoğlu çiftinin Sevgililer Gününün sembol çifti olmayı hak ettiği konusunda erkekler daha kararlı olsa da (%12), bu çift kadın katılımcılardan yeterli oyu alamadı (%4).

Anket sonuçları şöyle;