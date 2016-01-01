KizlarSoruyor.com "2016'da Sevgililer Günü'nün sembolü olabilecek ünlü çift sence hangisi?" sorusunun cevabını aradı. 5069 kişinin katılımıyla yapılan ankette en çok oy alan çift Burak Özçivit – Fahriye Evcen olurken, ikinci Burçin Terzioğlu – İlker Kaleli çifti oldu. Ankette hem kadınlar hem de erkekler, en uygun çiftin Fahtiye Evcen – Burak Özçivit olduğu konusunda hemfikir oldu (%45). Onları toplam %15 oyla Burçin Terzioğlu – İlker Kaleli çifti izlerken, Merve Boluğur – Murat Dalkılıç çifti %12 oyla üçüncü oldu. Sinem Kobal – Kenan İmirzalıoğlu çiftinin Sevgililer Gününün sembol çifti olmayı hak ettiği konusunda erkekler daha kararlı olsa da (%12), bu çift kadın katılımcılardan yeterli oyu alamadı (%4).
Anket sonuçları şöyle;
|
|
Kadınlar
|
Erkekler
|
Tümü
|
Fahriye
Evcen – Burak Özçivit
|
%45 (1.359)
|
%44 (909)
|
%45 (2.268)
|
Serenay
Sarıkaya – Kerem Bürsin
|
%9 (265)
|
%11 (231)
|
%10 (496)
|
Sinem
Kobal – Kenan İmirzalıoğlu
|
%4 (132)
|
%12 (253)
|
%8 (385)
|
Merve
Boluğur – Murat Dalkılıç
|
%14 (412)
|
%10 (203)
|
%12 (615)
|
Neslihan
Atagül – Kadir Doğulu
|
%6 (189)
|
%3 (64)
|
%5 (253)
|
Burçin
Terzioğlu – İlker Kaleli
|
%17 (502)
|
%13 (262)
|
%15 (764)
|
Didem
Soydan – Can Bonomo
|
%5 (158)
|
%7 (130)
|
%5 (288)