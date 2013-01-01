Henüz 22 yaşındayken en genç Oscarlılar ve Hollywood’un en çok kazanan oyuncularından biri olan Jennifer Lawrence Oscar gecesi o çok ünlü düşüşünü yaşarken kimileri her şeyin uydurma olduğunu düşünüyordu.

CNN’de haber kanalı sunucusu olan Anderson Cooper, 2013 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Jennifer Lawrence’ın ödülünü almaya giderken merdivenlerden takılıp düşmesinin uydurma olduğunu söylemişti.

Jennifer Lawrence ise katıldığı bir podcast programında olaya dair anılarını ilk kez anlattı.

“Buna hazırdım ama aynı zamanda çok gergindim ve batıl inançları olan biriyim. Bu nedenle kazanma olasılığımı kabul etmek istemedim, hatta konuşma bile yazmamıştım” diyen Lawrence, “her şey kafamdaydı, çok çok fazla gergindim ama hazırdım da. Tüm adrenalinden kurtulurken adım söylendi, mutluydum ve şoktaydım... sonra düştüm ve her şey aklımdan çıktı, beynim bomboş kaldı.” diyerek o günü hatırladı.

“O günü şu an mutlulukla hatırlayabilirim ama uzun bir süre boyunca o düşüş benim için çok hassas bir konuydu.” diye konuşmasını bitirdi.