CNN’de haber kanalı sunucusu olan Anderson Cooper, 2013 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Jennifer Lawrence’ın ödülünü almaya giderken merdivenlerden takılıp düşmesinin uydurma olduğunu söylemişti.
“Buna hazırdım ama aynı zamanda çok gergindim ve batıl
inançları olan biriyim. Bu nedenle kazanma olasılığımı kabul etmek istemedim,
hatta konuşma bile yazmamıştım” diyen Lawrence, “her şey kafamdaydı, çok çok
fazla gergindim ama hazırdım da. Tüm adrenalinden kurtulurken adım söylendi,
mutluydum ve şoktaydım... sonra düştüm ve her şey aklımdan çıktı, beynim bomboş
kaldı.” diyerek o günü hatırladı.
“O günü şu an mutlulukla hatırlayabilirim ama uzun bir süre
boyunca o düşüş benim için çok hassas bir konuydu.” diye konuşmasını bitirdi.