Meryem dizisinde Güçlü Tekiner karakterini canlandıran Kenan Acar’ın favori filmlerini merak ettik.

YOL

Yönetmen: Yılmaz Güney, Şerif Gören

Yapım yılı: 1999

İzleyince çok etkilenmiştim, sonraları filmle ilgili bir belgesel de izleyince favorilerim arasına girdi. Film ne demek, sanat ne demek, sanatçı ne demek sorularının tüm yanıtlarını veriyor. Hayatla sanat arasında ne kadar sıkı bir bağ olduğunu anlamak için çok önemli bir film.







BABA

(The Godfather)

Yönetmen: Francis Ford Coppola

Yapım yılı: 1973

Oyunculuk, senaryo ve film yönetimi anlamında çekilmiş en iyi üçleme olduğunu düşünüyorum. Her dönem favorilerim arasında kalacak.







FORREST GUMP

Yönetmen: Robert Zemeckis

Yapım yılı: 1994

Tom Hanks’in müthiş performansıyla vazgeçilmez filmlerimden biri. Azmin yetenekten çok daha önemli olduğunu bana öğreten filmdir.





