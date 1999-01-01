YOL
Yönetmen: Yılmaz Güney, Şerif Gören
Yapım yılı: 1999
İzleyince çok etkilenmiştim, sonraları filmle ilgili bir belgesel de izleyince favorilerim arasına girdi. Film ne demek, sanat ne demek, sanatçı ne demek sorularının tüm yanıtlarını veriyor. Hayatla sanat arasında ne kadar sıkı bir bağ olduğunu anlamak için çok önemli bir film.
BABA
(The Godfather)
Yönetmen: Francis Ford Coppola
Yapım yılı: 1973
Oyunculuk, senaryo ve film yönetimi anlamında çekilmiş en iyi üçleme olduğunu düşünüyorum. Her dönem favorilerim arasında kalacak.
FORREST GUMP
Yönetmen: Robert Zemeckis
Yapım yılı: 1994
Tom Hanks’in müthiş performansıyla vazgeçilmez filmlerimden biri. Azmin yetenekten çok daha önemli olduğunu bana öğreten filmdir.