Geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden yeni koleksiyonu Summer Sailor Collection’ı tanıtmak için video yayınlayan Kylie Jenner, Muse Clothing isimli bir markaya ait hoodie giydi. Buraya kadar her şey normal, anormal olansa Kylie giydikten sonra markanın yaşadıkları!
Anthony Muse tarafından 2017 yılında sokak modasına uygun
kıyafetleri üreterek ticarete başlayan Muse, Kylie Jenner’ın hoodie’yi
giymesiyle birlikte satışlarının markanın kurulduğu günden beri en yüksek
seviyeye ulaştığını belirtti. Neredeyse 10 kat artan satışlardan ve kurucusunun
Instagram mesaj kutusuna gelen binlerce talepten sonra hoodie’yi, yeniden
satışa çıkarttılar. Üstelik Kylie’nin hoodie’yi nereden bulduğunu da
bilmiyorlar çünkü ona hediye olarak göndermemişler ya da hiç iletişime geçmemişler.
Zor durumdayken böyle bir sürprizle karşılaşan Muse’un
kurucusu Anthony Muse, “Kylie için bir hoodie giymek çok büyük bir olay
değildir ama bunu yapması benim yeniden başka işlerde çalışmam yerine sanatımı
icra ederek hayatıma devam etmemi sağladı.” diyerek şaşkınlığını ve mutluluğunu
paylaştı.