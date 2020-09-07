Sosyal medyada Kylie Jenner’ın gücü yadsınamayacak kadar fazla ancak reklamını yapmadığı bir ürünün bile stoklarını bitirebilmek muhtemelen sadece Kylie’nin başarabileceği bir etki!

Geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden yeni koleksiyonu Summer Sailor Collection’ı tanıtmak için video yayınlayan Kylie Jenner, Muse Clothing isimli bir markaya ait hoodie giydi. Buraya kadar her şey normal, anormal olansa Kylie giydikten sonra markanın yaşadıkları!

Anthony Muse tarafından 2017 yılında sokak modasına uygun kıyafetleri üreterek ticarete başlayan Muse, Kylie Jenner’ın hoodie’yi giymesiyle birlikte satışlarının markanın kurulduğu günden beri en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Neredeyse 10 kat artan satışlardan ve kurucusunun Instagram mesaj kutusuna gelen binlerce talepten sonra hoodie’yi, yeniden satışa çıkarttılar. Üstelik Kylie’nin hoodie’yi nereden bulduğunu da bilmiyorlar çünkü ona hediye olarak göndermemişler ya da hiç iletişime geçmemişler.

Zor durumdayken böyle bir sürprizle karşılaşan Muse’un kurucusu Anthony Muse, “Kylie için bir hoodie giymek çok büyük bir olay değildir ama bunu yapması benim yeniden başka işlerde çalışmam yerine sanatımı icra ederek hayatıma devam etmemi sağladı.” diyerek şaşkınlığını ve mutluluğunu paylaştı.