Önce Cardi B, Kylie Jenner’ı yeni şarkısı WAP’ın klibinde yer verdi. Şimdi de Kylie Jenner, Cardi B’ye 28. doğum günü için Hérmes’ten Birkin model çanta hediye etti. İkilinin arkadaşlığı giderek daha da değerleniyor.

Bodak Yellow şarkısıyla bir anda rap dünyasına bomba gibi düşen Cardi B, Grammy Ödülleri’nde En İyi Rap Albümü dalında ödül kazanan ilk kadın rapçi olmuştu. Müziği kadar özel hayatı, yaptığı programlar ve sosyal medya içerikleriyle de çok konuşulan ünlülerden biri olan rapçi, son şarkı WAP için Kylie Jenner ile işbirliği yapınca tüm gözler klibe odaklandı.

Kim Kardashian’ın en küçük ama en yüksek ticari zekaya sahip milyarder kız kardeşi Kylie Jenner, milyonlarca takipçisi olan gerçek bir sosyal medya fenomeni; lüks hayatı, kozmetik şirketi ve kızı Stormi’yle birlikte paylaştığı her şey hemen milyonlarca beğeni alıyor. Sevgilisi Travis Scott ile müzik ve rap dünyasına oldukça yakın olan Kylie’yi yine de kliplerde pek görmüyorduk. Dolayısıyla bu buluşma onun hayranları için de sürpriz oldu.



İzlenme rekorları kıran WAP klibinin ardından Kylie Jenner ve Cardi B arasındaki arkadaşlık işin ötesine geçmiş gibi görünüyor. Kylie’nin hediye ettiği, değeri yarım milyon dolara ulaşabilen bebek mavisi Birkin çantayı muhtemelen şu an sırada bekleyen ve almasına daha aylar olan müşteriler var. Ama Kylie gibi bir arkadaşınız varsa tam doğum gününüzde hediye paketinde size ulaşabilir!