Dünyanın merakla izlediği Oscar Ödülleri'nde birbirinden heyecanlı anlar yaşanırken bu anlar sosyal medyada da kendine yer buldu. Ancak en önemli an şüphesiz Leonardo DiCaprio'nun (@LeoDiCaprio) Oscar ödülünü almasıydı.
Dünyanın en önemli sinema
ödülleri olan Oscarlar, dün gece sahiplerini buldu. Hollywood, geçtiğimiz
yılın filmlerini kutlamak adına 88. Akademi Ödülleri (@TheAcademy) töreni için Los Angeles kentinde
ihtişam ve görkem yaşarken orada olmayan milyonlarca kişi de gelişmeleri sosyal medya üzerinden takip etti.
Ünlü oyuncu Chris Rock’ın (@chrisrock) sunduğu ödül
törenine ilişkin heyecanlı tüm anlar Twitter’de kendine yer buldu. Leonardo
DiCaprio’nun (@LeoDiCaprio) En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü
alması üzerine bir rekor kırılarak dakikada 440 binden fazla Tweet atıldı. Bu
Oscar yayınının en çok tweet atılan olayıydı. Geçtiğimiz yılın en çok tweet
atılan olayı ise Ellen DeGeneres’nin (@TheEllenShow) paylaştığı ve ünlülerin yer aldığı bu fotoğraftı. Fotoğrafla ilgili
olarak dakikada 255 bin tweet atılmıştı...
İşte Oscar'ın en heyecanlı anları: