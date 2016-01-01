Leonardo DiCaprio’nun Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alması üzerine bir rekor kırılarak dakikada 440 binden fazla tweet atıldı.

Dünyanın merakla izlediği Oscar Ödülleri'nde birbirinden heyecanlı anlar yaşanırken bu anlar sosyal medyada da kendine yer buldu. Ancak en önemli an şüphesiz Leonardo DiCaprio'nun (@LeoDiCaprio) Oscar ödülünü almasıydı.



Dünyanın en önemli sinema ödülleri olan Oscarlar, dün gece sahiplerini buldu. Hollywood, geçtiğimiz yılın filmlerini kutlamak adına 88. Akademi Ödülleri (@TheAcademy) töreni için Los Angeles kentinde ihtişam ve görkem yaşarken orada olmayan milyonlarca kişi de gelişmeleri sosyal medya üzerinden takip etti.

Ünlü oyuncu Chris Rock’ın (@chrisrock) sunduğu ödül törenine ilişkin heyecanlı tüm anlar Twitter’de kendine yer buldu. Leonardo DiCaprio’nun (@LeoDiCaprio) En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alması üzerine bir rekor kırılarak dakikada 440 binden fazla Tweet atıldı. Bu Oscar yayınının en çok tweet atılan olayıydı. Geçtiğimiz yılın en çok tweet atılan olayı ise Ellen DeGeneres’nin (@TheEllenShow) paylaştığı ve ünlülerin yer aldığı bu fotoğraftı. Fotoğrafla ilgili olarak dakikada 255 bin tweet atılmıştı...

İşte Oscar'ın en heyecanlı anları:

Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) The Revenant (Diriliş) filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Spotlight (@SpotlightMovie) En İyi Film Ödülünü kazandı. Mad Max: Fury Road (@MadMaxMovie) 2016 törenlerindeki 6. ödülünü En İyi Ses Miksajı ile kucakladı.



