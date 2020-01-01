Günümüzde dövme yaptırmak kendini ifade etmenin yeni bir
hali gibi! Dolayısıyla çoğunluğun gözünde oldukça değerli. Dövme yaptırmak bu
kadar yaygın olmadan önce dövmeye bakış açısı da biraz daha asi olmakla eş
anlamlı sayılırdı. Ünlüler dünyasının en asi isimlerinden biri olan Madonna,
80’lerden itibaren sahnelerde fırtına gibi eserken her hareketiyle dikkat
çekmeyi başarıyordu. Haliyle en azından bir tane dövmesi olduğunu düşünürsünüz
değil mi? En azından gençlik hevesiyle yapılmış bir tane. Ancak yokmuş!
Madonna, ilk dövmesini 2020 yılında yani 62 yaşındayken
yaptırdı. Geçtiğimi gün sosyal medya hesabından dövmesini paylaşan müzisyen;
altı çocuğunu; Lourdes, 24, Rocco, 20, David, 15, Mercy, 14 ve sekiz yaşındaki
ikizler Stella ve Estere'nin isimlerinin baş harfini bileğine L R D M S E
şeklinde dövme yaptırdı.