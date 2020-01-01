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Madonna ilk dövmesini kaç yaşında yaptırdı?

Madonna ilk dövmesini kaç yaşında yaptırdı?

Pop müziğin asi kraliçesi Madonna her zaman giyimi, müziği, hayat tarzı ve yorumlarıyla aykırı olmayı, dikkat çekmeyi ve kendinden söz ettirmeyi başardı. Bu sefer ilk dövmesini yaptırdığı yaşı oldukça ilginç bulacaksınız.

Günümüzde dövme yaptırmak kendini ifade etmenin yeni bir hali gibi! Dolayısıyla çoğunluğun gözünde oldukça değerli. Dövme yaptırmak bu kadar yaygın olmadan önce dövmeye bakış açısı da biraz daha asi olmakla eş anlamlı sayılırdı. Ünlüler dünyasının en asi isimlerinden biri olan Madonna, 80’lerden itibaren sahnelerde fırtına gibi eserken her hareketiyle dikkat çekmeyi başarıyordu. Haliyle en azından bir tane dövmesi olduğunu düşünürsünüz değil mi? En azından gençlik hevesiyle yapılmış bir tane. Ancak yokmuş! 

Madonna, ilk dövmesini 2020 yılında yani 62 yaşındayken yaptırdı. Geçtiğimi gün sosyal medya hesabından dövmesini paylaşan müzisyen; altı çocuğunu; Lourdes, 24, Rocco, 20, David, 15, Mercy, 14 ve sekiz yaşındaki ikizler Stella ve Estere'nin isimlerinin baş harfini bileğine L R D M S E şeklinde dövme yaptırdı. 

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