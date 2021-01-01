New York Times dergisi için bir yazı kaleme alan Meghan Markle, Temmuz ayında düşük yaptığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğlu Archie ile ilgilenirken bir anda karnında keskin bir acı hissettiğini, yere oturup sakinleşmeye çalışırken düşük yaptığını anladığını belirtti. Birkaç saat sonra hastane yatağında, göz yaşları içinde operasyonu beklerken Prens Harry ile çok üzüldüklerini paylaştı. O dönem nasıl tekrar iyi hissedeceklerini bilemeyen Meghan, kadınlar arasında düşük yapanların sayısına oranla bunu paylaşabilenlerin çok az olduğu da yazarak, durumun ne kadar üzücü olduğuna dikkat çekti.

Markle’ın yazısına ilham veren sebeplerden biri de uzun zaman önce kendisine iyi olup olmadığını ve bu baskının üzerinde nasıl bir etki yarattığını soran muhabiri hatırlaması, dürüst bir şekilde cevap vermenin ne kadar rahatlatıcı olduğunu ve o zaman yankı uyandıran cevabının perde arkasını paylaşabildiği için iyi hissettiğini yazdı.