Murat Boz: "Aşıksam peşinden koşarım"

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İlk sinema filmi 'Hadi İnşallah' ile dikkati çeken şarkıcı Murat Boz, "Aşıksam sevdiğimin peşinden koşarım" dedi.

Zeynep Özek'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan MBC4 kanalı için hazırladığı 'Turki Ekstra' programında geçen ayın sonunda vizyona giren komedi filmi 'Hadi İnşallah'ın başrol oyuncuları ile yapılan röportajlar yayınlandı. Boz, Arap sunucu Liana Dahdouh'un filmde Büşra Pekin'in canlandırdığı 'Pucca' karakterinin peşinden koştuğunu hatırlattıktan sonra kendisinin de peşinden koştuğu kimse olup olmadığı sorusuna, "Ben de koşarım. Aşıksan niye koşmayacaksın? Sevdiğinin arkasından koşmayacaksan kimin arkasından koşacaksın. Filmde önce Pucca koşuyor sonra ben koşuyorum. Herkesin hayatında olmuştur böyle şeyler. Ben de koştum. Benim peşimden de koşulmuştur" dedi. Murat Boz, Arap hayranlarına seslenirken, "Aynı melodilerle, aynı sözlerden beslenen, aynı birbirine yakın kültürlerden beslenen milletleriz. İnşallah seve seve bir gün yanınıza gelirim" dedi.



Filmin diğer oyuncusu Büşra Pekin de, Murat Boz'un karakteri ve sempatisiyle Türk halkının 7'den 77'ye sevgi ve sempatisini kazandığını belirtirken, "Çok komik, çok eğlenceli, kendisi ile inanılmaz barışık. Sıfır ego, mükemmel bir insan" dedi.