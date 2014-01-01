Naz Elmas evlendi

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Yılın son günü sürpriz nikah!

Naz Elmas, yeni yıla saatler kala sevgilisi Emre Kıramer’le evlendi. Naz Elmas, hem ailesine hem de sevenlerine sürpriz yaptı. Bir süredirErdem Kıramer’in oğlu, Makas Kuaför’ün kurucu ortağı Emre Kıramer’le aşk yaşayan Elmas, 2014’ün son günü evlendi. Yeni yılı evli karşılamak isteyen Elmas ve Kıramer, Kuruçeşme’deki bir eve davet ettikleri aileleri ve yakın dostlarının huzurunda imza attı. Davetliler, sürpriz düğünün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Naz Elmas da, Instagram hesabında soyadını 'Kıramer' olarak değiştirdi.