Birand Tunca

Diriliş Ertuğrul’dan sonra, Aşk Laftan Anlamaz’ın serseri ruhlu çocuğu Emre karakteriyle bir kez daha dikkatleri çeken Birand Tunca, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde aldığı burslu eğitimin hakkını fazlasıyla veriyor. 27 yaşındaki oyuncu merdivenin basamaklarını çıkarken her adımda kendini geliştirmeye ve bir öncekinden farklı bir rolle seyirci karşısında yer almaya özen gösteriyor. Onu özellikli kılanlar başlığı altına, karakter oyunculuğunun yanı sıra bakışlarındaki gizem ve cazibe unsurunu da eklemek gerek. Bir sonraki basamağa yükseldiğinde kendisini hangi rolde izliyor olacağımızı merakla bekliyoruz.

